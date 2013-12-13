Davutoğlu’nun Erivan ziyareti Bakü’de nasıl yorumlandı?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Erivan ziyaretiyle iki ülke arasında uzun süre önce kesilen temasların yeniden başlaması önündeki psikolojk engel kısmen aşılmış oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Türkiye Direktörü Cavid Veliev, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerini Azerbaycan'dan ayrı yürütme ısrarı ile ilgili, "Kesin olarak söyleyebiliriz ki, bu durumdan ne Azerbaycan ne de Türkiye memnun. Bölgede statükonun sürmesi Azerbaycan topraklarının işgal altında kalması anlamına geliyor" dedi.

Davutoğlu Perşembe günü Ermenistan’a, Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) zirvesine katılmak için gittiyse de Ermeni ve Türk medyası toplantıdan çok Davutoğlu’nun Ermeni mevkidaşı Eduard Nalbandyan’la görüşüp görüşmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen görüşme gerçekleşti ve böylece iki ülke arasında dört yıllık aradan sonra ilk resmi temas kurulmuş oldu.

'Bu politikayla bölgede işgal devam eder'

Davutoğlu'nun, Nalbandyan’la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalara bakıldığında; Ermeniler eskiden olduğu gibi Ankara-Erivan ilişkilerini diğer bütün konulardan bağımsız olarak ele almak istiyor. Buna karşılık Türkiye, Emenistan’la yakınlaşmasının Azerbaycan’a da olumlu yansımaları olmasını sağlamaya çalışıyor. “Olumlu yansıma”nın anlamı ise, Ermenilerin işgal altında tuttuğu Azeri toprakların en azından bazılarından çekilmesi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Türkiye Direktörü Cavid Veliev, “Türkiye ile Ermenistan arasında yeni bir diyalog sürecinin başlayıp başlamadığı konusunda, “Aslında sınır kapıları kapandığı günden beri diyalog devam etti. Hatta 2009`dan sonra da "sessız diplomasi" süreci devam etti. Fakat diyaloğun başarıya ulaşabilmesi açısından tarafların yaklaşımları farklı” yanıtı verdi. Veliev, “Bölgede statükonun sürmesi kimin çıkarına” sorusunu ise “Statükonun sürmesini isteyenler bu statükodan faydalanan bölge devletleri. Kesin olarak söyleyebiliriz ki, bu durumdan ne Azerbaycan ne de Türkiye memnun. Bölgede statükonun sürmesi Azerbaycan topraklarının işgal altında kalması anlamına geliyor”diye konuştu.

Karabağ sorunu gündemde

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Karabağ sorununu ima ederek, “...Yine iki ülke ilişkileri paralelinde, Kafkasya'da da kalıcı bir barış ve istikrar havzasının oluşması elzemdir”dedi ve “Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan arasında çok geniş işbirliği imkânları geliştirdik. İsteriz ki, Ermenistan da bu donmuş krizlerin aşılmasıyla birlikte bu ekonomik projelerin parçası olsun ve en asli unsuru olsun" diye ekledi. Bu sözleri, “Ermenistan Karabağ sorununda geri adım atarsa bunun karşılığını bölgedeki ekonomik projelere katılarak alır” diye yorumlamak mümkün.

Ermenistan, Karabağ'ı konuşmak istemiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan ise, Davutoğlu ile görüşmesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Türk-Ermeni ilişkileri sadece ön koşullar ileri sürmeden normalleşebilir. Bu meseleyi diğer konulara bağlamak anlamsızdır, başarısız kalmaya mahkumdur” diyerek hem Ankara’ya hem de Bakü’ye mesaj vermiş oldu.