'Davutoğlu'nun domino teorisine dikkat'

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesinin yazarı David Ignatius, ABD’nin yeni başkanı seçilen Barack Obama’nın ekibini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dış Politika Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu’nun Ortadoğu’ya ilişkin “domino teorisini” dikkatle incelemeye çağırdı.David Ignatius, dün yayımlanan “Türkiye’nin domino teorisi” başlıklı yazısında, geçen hafta İstanbul’da görüştüğü Ahmet Davutoğlu’nun gelecek yıl Ortadoğu’da yapılacak seçimlere dikkat çekerek bölgenin önündeki seçenekleri bir domino sırasına benzettiğini yazdı.Davutoğlu’nun Suriye-İsrail arasındaki arabuluculuk gibi hassas diplomatik girişimleri yönettiğini vurgulayan Ignatius, Obama’nın ekibine Ortadoğu stratejisi üzerinde düşünürken Davutoğlu’nun domino teorisini dikkate almasını tavsiye etti.Davutoğlu’nun, gelecek yıl içinde Filistin, İsrail, Irak, Lübnan ve İran’da yapılacak seçimlerin önemine işaret ettiğini belirten Ignatius, “Bu seçimler, çok kısıtlı bir demokrasiye sahip olan bölge için iyi haber. Kötü haberse, seçmenin ABD politikalarına ters düşen ve bölgede barışın sağlanmasını zorlaştıracak seçimler yapma ihtimali” diye yazdı.Davutoğlu da, “Dünya kamuoyunun bu seçimlerin önemli olduğunu ve Obama’nın başkanlığını etkileyeceğini anlamalarını istiyoruz” dedi. Davutoğlu’nun sloganının “sınırlarımızda sıfır sorun” olduğunu yazan Ignatius, “Önümüzdeki birkaç ayda bu iyimser stratejinin geçerli olup olmadığı test edilecek” ifadesini kullandı.Davutoğlu’nun, Türk diplomasisinin son birkaç yılda yön değiştirerek Avrupa’dan, kendi çevresindeki bölgeye kayması sürecini yönettiğini yazan Ignatius, “Türk hükümetinin bölgesel diplomasiye ağırlık vermesi buradaki herkesi heyecanlandırmıyor” dedi.