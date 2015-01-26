Davutoğlu'nun Başdanışmanı: Çözüm süreci, PKK ve Öcalan'ın 'statü istemedikleri' garantisiyle başladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı Hatem Ete, “çözüm süreci”nin, “PKK ve HDP'nin statü istemediklerine dair garanti vermesiyle başladığını" iddia etti. Başdanışman Ete, Oslo sürecinin, Kandil’in özerklik statüsünde ısrar etmesi nedeniyle bozulduğunu da sözlerine ekledi.

Irak Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de, “Türkiye, Kürtler ve Kürt Bölgesel Yönetimi: Kargaşa içindeki bir bölgede güçlendirilmiş ortaklık” başlıklı forum düzenlendi.

Galip Dalay’ın yönettiği forumda konuşan Hatem Ete, “Çözüm süreci, Abdullah Öcalan, PKK ve HDP'nin süreç sonunda ‘statü istemiyoruz’ garantisi vermesiyle başladı” dedi.

Rudaw'da yer alan habere göre, sürecin başlatılmasının bir ayağının da “silahsızlanma vaadi” olduğunu belirten Ete, "devlet ile Öcalan arasında tam mutabakat olduğunu" ifade etti.

Başdanışman, Oslo sürecinin, Kandil’in özerklik statüsünde ısrar etmesi nedeniyle bozulduğunu da sözlerine ekledi.

Kobani nedeniyle 6-7 Ekim’de çıkan olayları ve Cizre’de yaşananların, PKK’nin süreç konusundaki tereddüdünü gösterdiğini söyledi.

Hatem Ete ayrıca, “İzleme kurulu oluşturulsun deniliyor. Peki bu kurul neyi izleyecek? Bu kurul, PKK’nın tekrar sınır dışına çıkmasını izleyecekse anlamlı olabilir” dedi.