Davutoğlu'nun bakanlık teklifini hangi isimler kabul etti, kimler kabul etmedi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçici seçim hükümeti için muhalefete götürdüğü bakanlık tekliflerinde kritik tercihlere imza attı. HDP’den sonradan partili 3 ismi tercih etti. CHP ve MHP’lileri genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’nin yakın kurmaylarından seçti. Sürprizi ise teklifi kabul ederek MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş yaptı.

Bakanlık teklifi alan MHP'den bir başka isim, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu ise, Bu ne cürret diyerek partideki görevinden istifa etti. MHP'li Meral Akşener de Davutoğlu'nun bakanlık teklifine ret cevabı verdi.

Hürriyet'in haberine göre, geçici seçim hükümetinde yer alması istenen isimlere giden mektuplar, dün öğle saatlerinde, Başbakanlık’ta Özel Kalem Müdür Yardımcıları düzeyindeki kuryeler tarafından ulaştırıldı. Kuryeler, mektupları vekillerin sekretaryalarına bırakmadı, özel olarak milletvekillerine elden teslim etmek istedi. Makamında olmayan milletvekillerinin gelmeleri beklendi. Ankara dışında olanlarla ilgili de “Milletvekilinizle görüşün, zarfı da kabul etmeyebilir, etmiyorsa vermeden geri götüreceğiz” uyarısında bulunuldu. Yanıtların gelmesinin ardından CHP ve MHP’lilere düşen koltukları için bağımsız isimlere aynı şekilde teklif götürecek olan Davutoğlu’nun AKP'li isimleri de bu aşamada belirleyeceği bildirildi.

Bugün 18.00’e kadar süre

Mektupta teklif götürülen isimlerden yanıtlarını bugün saat 18.00’e kadar yazılı olarak bildirmeleri istendi. Davutoğlu mektubunda şöyle dedi:

“25.8.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulu’nu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu Üyeliği için şahsınıza Bakanlık teklif ediyorum. Anayasa’nın amir hükmü gereğince, teklif edilen bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından, geçici bakanlar kurulunun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin telife 27/08/2015 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı olarak yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim.”

HDP’lilerin biri Kürt

HDP’den bakanlık teklif edilen isimlerden sadece Muş Varto doğumlu 65 yaşındaki Ali Haydar Konca’nın Kürt olması dikkat çekti. Kendisiyle birlikte bakanlık teklifi yapılan İzmir Milletvekili Müslüm Doğan gibi Alevi olan kaymakam kökenli Konca, 7 Haziran’da da yurtdışı oyların devreye girmesiyle son anda MHP’li Lütfü Türkkan’ın yerine vekil olmuştu. Eski Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Müslün Doğan da Konca gibi “sonradan” HDP’li olan isimlerden. Kürt olmayan Doğan, seçimlerden önce HDP tercihini, “yeni siyasi söylem nedeniyle HDP’ye yakın olduklarını” söyleyerek açıklamıştı. 1996’da kurulan EMEP’in 2011’e kadar genel başkanlığını yapan İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de Doğan gibi Kürt değil.

İnönü’nün torunu

Davutoğlu, CHP’den ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun teşkilat ve projeler konusunda en yakınındaki isimlerin de aralarında bulunduğu tercihler yaptı. Özellikle seçim çalışmalarında önemli görev üstlenen Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve Teşkilat Başkanı Tekin Bingöl tercihleri dikkat çekti. Seçimlerin ardından Erdoğan ile yaptığı görüşme ile gündemi sarsan Deniz Baykal tercihine ilişkin kulislerde, Erdoğan ile ilişkileri ve koalisyon sürecinde üstlendiği rolden tercih edildiği yorumları yapıldı. CHP’den tercih edilen isimler arasında, Erdoğan’ın sık sık hedef aldığı 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu ve İnönü Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan’ın bulunması da dikkat çekti. Davutoğlu, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in akrabası da olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’ye de bakanlık teklifinde bulundu. Bilgehan ve Kesici kent dışında oldukları için teklif zarfları elden teslim edilemedi.

‘Refahyol’un simge bakanı’

Davutoğlu’nun MHP’den kabineye davet ettiği isimler de yakın kurmay kadrosundan oldu. Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Meral Akşener kabineye davet edildi. Tanrıkulu koalisyon hükümetinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevini üstlenmişti. MHP’de potansiyel genel başkan adayları arasında anılan İstanbul Milletvekili Meral Akşener ise REFAHYOL hükümetinde İçişleri Bakanı olarak askeri baskılara karşı sergilediği tutumla simge isimlerden biri haline gelmişti. Akşener, son olarak seçim öncesinde kendisine dönük “kaset” iftirasına karşı gösterdiği kararlı duruşla gündeme geldi. AK Parti’nin kuruluş aşamasında bu harekete katılacağı söylenen Akşener, kuruluş toplantısına gelmeden 2002’de rotasını MHP’ye çevirdi. Bu dönem Akşener’in MHP’den Meclis Başkanı adaylığı için ismi geçmişti.

‘Ortaoyunu’

Teklif zarflarının gelmesinin ardından CHP Genel Merkezi’nde bakanlık teklif edilen isimlerin de aralarında bulunduğu yöneticiler, verilecek yanıtı oluşturmak üzere toplandı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “CHP olarak bu ortaoyununa biz iştirak etmeyeceğiz” dedi.

‘Milli irade yok sayıldı’

Başbakan Davutoğlu’nun bakanlık teklifinde bulunduğu Deniz Baykal, “Davete ne cevap vereceğimin sorulmasını bile hakaret sayarım” dedi. Baykal, “Yazılı bir öneri geldi. Ben de yazılı bir cevap vereceğim. İçeriğini cevabımı gönderdikten sonra kamuoyuna açıklayacağım” değerlendirmesi yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, Davutoğlu’na “CHP’nin ilkeleri doğrultusunda önerilen görevi kabul etmediğimi saygılarımla bildiririm” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, “Bizler partili milletvekilleriyiz. Dolayısıyla partinin kararları istikametinde karar vermek zorundayız. Ben de bu istikamette hareket edeceğim ve teklifi reddedeceğim” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak Başbakan’a ortak yanıt gönderdi:

“Hükümeti kurma görevini yerine getiremeyerek, bu görevi iade ettiniz. Milli irade yok sayılarak, gayrimeşru bir şekilde bu görev CHP’ye verilmedi. Bu kapsamda, tarihi sorumluluğunuzu yerine getiremediğinize halkımız şahittir. Hiçbir sorumluluğu olmayan ve hiçbir görevi yerine getirmeyecek geçici hükümette yer alarak, hak etmediği itibarı vermemek amacıyla teklifinizi reddettiğimizi bilgilerinize sunarız.”

‘Alevi kökenli değil Aleviyim’

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Başbakan Davutoğlu’nun teklifiyle ilgili şöyle dedi:

“Heyecanlanacak bir durum yok. Parti yönetimi zaten bekliyordu böyle bir teklifi. Parti organları ne derse kararımızı öyle oluşturacağız. (Alevi kökenli olarak ifade edilmesiyle ilgili) Alevi kökenli değilim, Aleviyim. Alevi hareketi içerisinde 25 yıllık deneyimimiz var. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı’ydım. Bu mücadele içinde en büyük örgüt Pir Sultan geleneğidir.”

‘Grubumuzun kararı var tabii ki kabul edeceğiz’

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ise “Tabii ki görevi kabul edeceğiz. Grubumuzun kararı var. Hangi bakanlık olduğunu bilmiyoruz ama en iyi şekilde yerine getireceğiz. (Çalışma bakanı olup olmayacağı) Hiçbir fikrim yok. Sayın Başbakan nasıl takdir etti, bilemiyoruz. Onu tebliğ ettiğinde anlayacağız” dedi.

HDP yönetimi, bakanlık teklifini şartsız kabul edeceğini açıklamıştı.