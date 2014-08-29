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Davutoğlu'nun adı marka oldu

Ahmet Davutoğlu’nun ismini marka yapmak için bir girişimci Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurdu

29 Ağustos 2014 10:36

Ahmet Davutoğlu’nun AKP Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından girişimciler de fırsatı kaçırmadı. Davutoğlu’nun ismini marka yapmak isteyen bir girişimci, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) kapısını çaldı.

AKP Genel Başkanlığı’na seçilen Ahmet Davutoğlu’nun ismini marka yapmak için bir girişimci Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) başvurdu.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, Ahmet Davutoğlu ismi koruma altına alınırken, başvurunun tescillenmesiyle söz konusu marka altında her türlü giysi üretilebilecek. Girişimcinin TPE’ye başvurusunu ise 19 Ağustos’ta yapması dikkat çekti. TPE ise ilgili mevzuat çerçevesinde Ahmet Davutoğlu markasını aynı gün koruma altına aldı. Ahmet Davutoğlu ismi “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, baş giysileri ve ayak giysilerinde” kullanılabilecek.

 

‘RTE’ tescillenmişti

 

2010 yılında yapılan başvuruyla Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı isim ve soy isminin baş harfleri de tescillenmişti. TPE, Recep Tayyip Erdoğan ve RTE markasını, radyo televizyon yayın hizmetlerinden reklamcılığa, dergi, gazete yayınından pazarlamacılığa, eğitim-öğretim hizmetlerinden, spor, kültür ve eğlence hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda tescillemişti. Erdoğan, 10 Ağustos seçimlerinde kullandığı “Erdoğan” logosunu da tescil ettirmek için başvuru yapmıştı. TPE kayıtlarına göre CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Başkanı Selahattin Demirtaş adına yapılan bir başvuru ya da marka tescilinin olmaması dikkat çekiyor. TPE’ye yapılan marka başvuruları öncelikle kurul tarafından inceleniyor. Başvurunun uygun görülmesi ve itiraz gelmemesi halinde marka tescillenerek 6 ay içinde yayınlanıyor.

 

‘2023 Recep Tayyip Erdoğan’ markası

 

Başka bir girişimci de “2023 Recep Tayyip Erdoğan TC 100. Yıldönümü” ifadesini markalaştırmak istedi. TPE, talebi inceleyip karar verecek. Talep karara bağlanırsa “2023 Recep Tayyip Erdoğan TC 100. Yıldönümü” ifadesi taklit kuyumculuk eşyaları dahil olmak üzere altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar, kol düğmeleri, kravat iğnesi, heykel, saat, kronometre, saat kordunu gibi eşyalarda marka olarak kullanılabilecek.

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