-DAVUTOĞLU'NUN ADAYLIĞI NEW YORK TIMES'TA NEW YORK (A.A) - 11.06.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın yapılacak seçimlerde milletvekili olabilmek için ilk kez yarıştığını yazdı. Gazetenin Konya mahreçli, Anthony Şadid imzalı ''Başarılı Diplomat Siyaseti Deniyor'' başlıklı haberinde, ''entellektüel ve tatlı dilli Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yarınki seçimlerde milletvekili olabilmek için ilk kez yarıştığı'' belirtildi. Davutoğlu'nun, 2002 yılında dış politikada baş danışmanlık görevini üstlenmesinin ardından Türkiye'nin dış politikasının ve bu kapsamda da komşularla sıfır sorun politikasının mimarı olarak ortaya çıktığı vurgulanan haberde, ''Malezya'da ve Türkiye'de 15 yıl uluslararası ilişkiler profesörü olarak görev yapan Davutoğlu'nun vizyonunun çekiciliğinin, kendisinin dikkatleri ve alkışları toplamasına yol açtığı'' belirtildi. Türkiye'de siyasetçilerin milletvekili olmadan bakan olarak görev yapmalarının ender görüldüğü de kaydedilen haberde, Davutoğlu'nun memleketi Konya'da AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olduğu anımsatıldı. Haberde Konya'da seçim kampanyası sırasında gazetenin röportaj yaptığı Davutoğlu'nun, ''Bir akademisyen olarak bu kendim için planladığım bir hayat tarzı değildi. Şimdi kendimi her yerde görüyorum. Okumaya, düşünmeye, yazmaya, çalışmaya ve yalnız kalmaya zamanınız olmuyor'' dediği belirtildi. AK Parti'nin yarınki seçimleri kazanmasının beklendiği, ancak tek bilinmeyenin partinin ne kadar çoğunluk sağlayarak kazanacağı olduğu kaydedilen haberde, AK Parti döneminde Türkiye'nin bölgede ve ötesinde profilinin belirgin şekilde yükseldiği, bunda Davutoğlu'nun diplomat olarak başarısının önemli rol oynadığı da vurgulandı. Davutoğlu'nun son 8 yılda Suriye'yi 60'ın üzerinde ziyaret ederken kendi memleketi Konya'yı sadece 20 kez ziyaret ettiğini söylediği de belirtilen haberde, Dışişleri Bakanının Konya'da her kesimden insanla görüştüğü, onları dinlediği, AK Parti'ye destek vermeyenlerin bile kendisine kahve ikram ettikleri ifade edildi.