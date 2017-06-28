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Davutoğlu’nun acı günü

Davutoğlu, hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katıldı

28 Haziran 2017 22:54

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 84 yaşında hayatını kaybeden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu'nun Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Mehmet Nurullahoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip Cunda Adası'ndaki Hamidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alibey Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Nurullahoğlu'nun yakınlarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AKP İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve partililer katıldı.

Davutoğlu, cenaze töreninin ardından Nurullahoğlu'nun ailesiyle birlikte Çataltepe'deki evde bir süre istirahat ederek, burada taziyeleri kabul etti.

Mehmet Nurullahoğlu'nun böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmir'deki özel bir hastanede dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

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