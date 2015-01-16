Davutoğlu'nun 4 aylık başbakanlığı döneminde örtülü ödenekten 337 milyon TL kullanıldı

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı aralık ayı bütçe gerçekleşme sonuçları ile 2014 yılının gelir ve giderleri belli oldu. Buna göre “gizli hizmet giderleri” olarak isimlendirilen örtülü ödenek harcaması 2014 yılında 1 milyar 75 milyon liraya ulaştı. Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan görevi devraldığı eylül ayından itibaren örtülü ödenekten 337 milyon 828 bin lira harcadı. Davutoğlu’nun örtülü ödenek harcamaları aylara göre şöyle:

“Eylül: 109 milyon 498 bin, Ekim: 34 milyon 655 bin, Kasım: 119 milyon 37 bin, Aralık: 74 milyon 638 bin TL.”

Yıllara göre harcamalar

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde örtülü ödenek harcamaları şöyle gerçekleşti: “2003’te 103 milyon, 2004’te 107 milyon, 2005’te 85 milyon, 2006’da 327,4 milyon, 2007’de 436,4 milyon, 2008’de 510,7 milyon, 2009’da 634,4 milyon, 2010’da 706 milyon, 2011’de 951 milyon, 2012’de 1 milyar 175,3 milyon, 2013’te 1 milyar 243,1 milyon, 2014’te 1 milyar 75 milyon.”

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılması yasak olan örtülü ödeneğin sadece “devletin milli güvenliği ve yüksek çıkarları, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle” ilgili kullanılması gerekiyor.

Erdoğan 7 milyar harcadı

Erdoğan, 11 yıllık başbakanlığı döneminde örtülü ödenekten 7 milyar 93 milyon lira harcadı. Paranın yasadışı kullanıldığı iddialarının gündeme geldiği Erdoğan döneminde, CHP’liler örtülü ödeneğin TBMM denetimine tabi olmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı.

Geçmiş yıllarda bu görevi üstlenen isimlerden Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit de örtülü ödenek kullandı. Bu isimlerin görev yaptığı dönemde kullanılan örtülü ödenek tutarı 312 milyon TL oldu.

Yakın dostu başında

Erdoğan döneminde sadece harcamaların büyüklüğü değil harcamaları kontrol eden isim de tartışma konusu oldu. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, bu isimle ilgili TBMM’ye sunduğu soru önergelerinde 11 yıl boyunca harcamaların başında olan Maksut Serim’in sahtecilikten hüküm giydiğini bildirerek, böyle bir ismin devletin tüm sırlarına vakıf olmasını eleştirmişti.

Harcamaların önceki hükümetler dönemine göre çok yüksek olduğunu ifade eden Kart, örtülü ödeneğin Erdoğan’ın kişisel harcamalarının yanı sıra siyasi çıkar ilişkileri için de kullanıldığını ileri sürdü. Örtülü ödenekten yandaş basına para aktarıldığı iddiaları da gündeme geldi.