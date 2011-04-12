-DAVUTOĞLU'NDAN YUNANLI PARLAMENTERE TEPKİ STRASBOURG (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Afrika'daki bazı ülkelerdeki halk gösterilerini KKTC'deki protestolarla kıyaslamaya kalkan Yunanlı parlamentere tepki gösterdi. Davutoğlu Türkiye'nin dönem başkanlığıyla ilgili AKPM Genel Kurulunda konuştu ve Avrupalı parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Bir Yunan parlamenterin Kuzey Afrika'daki halk gösterileri ve KKTC'deki protestoları kıyaslaması üzerine Davutoğlu, KKTC'deki gösterilerin ekonomik nedenlerle yapıldığını hatırlatarak, ''Bunu sizin daha iyi bilmeniz gerekiyor, Yunanistan'da da ekonomik nedenlerden gösteriler oluyor. Bunu en çok sizin daha iyi bilmeniz lazım, KKTC'deki gösteriler alınan ekonomik önlemlere ilişkin'' diye konuştu. Davutoğlu, Genel Kurulda yaptığı konuşmanın ardından Avrupa Konseyi binasında Türk gazeteciler için bir basın toplantısı düzenledi. Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin öncelikleri hakkında bilgi veren Davutoğlu, Avrupa Konseyi ve insan hakları mahkemesinin kurumsal reformları ile ve AB'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olması konusunda Türkiye'nin dönem başkanlığı boyunca önemli adımlar atıldığını ifade etti. Davutoğlu Mayısta İstanbul'da yapılacak toplantıda aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesinin diğer ülkelerin imzasına açılacağını söyledi. Kuzey Afrika'daki gelişmelerle ilgili olarak Davutoğlu, Türkiye'nin yaptığı çalışmalara da atıfta bulundu ve ''Türkiye, Kuzey Afrika ve Avrupa Konseyi arasında köprü rolü oynadı'' dedi. Davutoğlu Tunus'a yapılan ziyaretin ardından Venedik Komisyonunun bu ülkede seçim sandıklarından görevli kişileri eğitmek için bu ülke yetkilileriyle anlaşmaya vardığını belirtti.