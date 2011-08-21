-Davutoğlu'ndan vize müjdesi PRETORIA (A.A) - 21.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Güney Afrika ile vizelerin kaldırılması konusunda mutabık kalındığını belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde karşılıklı ziyaretlerin artırılacağını, bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek aylarda bu ülkeyi ziyaret etmesinin planlandığını bildirdi. Bakan Davutoğlu Güney Afrika ziyareti çerçevesinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın çok önem verdikleri bir ülke olduğunu söyleyerek, hem Afrika kıtasındaki etkinliği hem de uluslararası alandaki etkinliği açısından Güney Afrika'nın sözü giderek daha çok dinlenen bir ülke haline geldiğini vurguladı. "Son dönemde Güney Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz" diyen Davutoğlu, görüşmeleri sırasında karşılıklı ziyaretlere ilişkin yeni bir planlama yaptıklarını ve bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek aylarda bu ülkeyi ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu belirtti. Davutoğlu, ikili ilişkilerde siyasi açıdan hiçbir sorun olmadığına, ekonomik açıdan da büyük bir potansiyel bulunduğuna dikkati çekerek, prensipte vizelerin kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarını, teknik çalışmaların sürdüğünü, bu çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için karşılıklı olarak talimat verdiklerini kaydetti. Bakan Davutoğlu, serbest ticaret anlaşması konusunda adım atılması üzerinde durduklarını da açıklayarak, THY başta olmak üzere ulaşım hatları konusundaki gelişmeleri ele aldıklarını, THY'nin 5 sefer sayısının yakında 7'ye çıkartılacağını bildirdi. Ziyareti çerçevesinde bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Davutoğlu, Güney Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olduğunu hatırlattı ve Libya ile Suriye başta olmak üzere önemli konuları görüştüklerini kaydetti. Davutoğlu şunları söyledi: "Güney Afrika ile Türkiye'nin, birbirini tamamlayan coğrafyaları bağlamında hem Afrika kıtasında hem de Avrasya'da birlikte çalışmaları, uluslararası projelerde stratejik ortak olarak davranmaları konusundaki ilkesel mutabakatımızı bir kez daha yineledik." Somali'deki durumu da değerlendiren Davutoğlu, Somali'de bir insanlık dramının yaşandığını, herkesin bunun farkında olduğunu, ancak uluslararası duyarlılığın maalesef yeterli olmadığını ifade etti. Davutoğlu, bu dramın giderek yoğunlaştığını, bunun için de Türkiye olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.