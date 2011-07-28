-DAVUTOĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Norveç'in Ankara Büyükelçisi Cecilie Landsverk tarafından büyükelçilik kapısında karşılanan Davutoğlu, Landsverk ile yaklaşık yarım saat görüştü ve Norveç'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için açılan defteri imzaladı. Büyükelçilikten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Avrupa'da İslamofobi'nin yükselmesiyle ilgili bir soruya karşılık, "terör eyleminin, dini ve etnik arka planı ne olursa olsun, herhangi bir dinle ya da herhangi bir ulusla özdeşleştirilmesine karşı olduklarını" söyledi. Davutoğlu, "Terör eylemi, hangi gerekçe ile yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Hele hele bunun İslam gibi, Hıristiyanlık gibi insanlık tarihinde hep barıştan yana olmuş dini geleneklerle özdeşleştirilmesine hep karşı çıktık" dedi. "Geçmişte bunu İslam ile özdeşleştirmenin, İslam ile terörü yan yana kullanmanın ne kadar büyük bir yanılgı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu" ifadesini kullanan Davutoğlu, "İlk anda verilen tepkilerin de ne kadar yanıltıcı olduğu, insanların zihinlerinde ne kadar büyük önyargıların oluşmuş olduğunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu şunları söyledi: "Terör bir insanlık suçudur. Biz hiçbir dinle terörü özdeşleştirmeyiz, hiçbir ulusla özdeşleştirmeyiz. Bu insanlık suçuna karşı da bütün ulusların, bütün din mensuplarının omuz omuza, dayanışma içinde mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ümid ederiz ki bundan sonra, bu konuda önyargılı olan çevrelerin dahi, bir daha herhangi bir dinle terörü özdeşleştirme çabasına girmeyecekleri bir yeni anlayış doğar. O bakımdan bu maalesef acı, ama öğretici bir örnek teşkil etmiştir." Davutoğlu, Norveç hükümetinin, saldırıdan sonra camide yapılan törenlere katılması ve Müslüman topluma verdikleri mesajlardan dolayı tebrik etti. Norveç hükümetinin ve halkının "çok bilinçli ve duyarlı" bir tepki verdiklerini dile getiren Davutoğlu, bu konuları en kısa zamanda kendilerine de iletmek ve dayanışmayı göstermek üzere Norveç'i ziyaret etmeyi planladığını söyledi. -"TERÖRE VERİLECEK TAVİZ, TERÖRÜN YAYGINLAŞMASINA YOL AÇAR" Bakan Davutoğlu, PKK ile mücadelede işbirliği konusunda Norveç ile gelecekte bir ilerleme kaydedilip edilmeyeceği sorusu üzerine, "terörün mahiyetinin tartışılmaksızın herkesin karşı çıkması gerektiğini" belirtti. PKK terörünün de bu anlamda diğer terör faaliyetleri gibi bütün dünyada lanetlenmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, "Büyük acılar yaşadı milletimiz terör olaylarından. Şimdi başka milletlerin bu acıları yaşamasını istemiyoruz, ama yaşanan acılar hepimize gösteriyor ki, teröre verilecek taviz sadece terörün yaygınlaşmasına yol açar" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Norveç Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterine de şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına 27 Temmuz 2011 tarihinde Oslo'da meydana gelen patlama ile Utöya adasındaki gençlik kampında vuku bulan terör saldırısında, aralarında Türk kızı Gizem Doğan'ın da bulunduğu çok sayıda can kaybı nedeniyle en derin taziyelerimi sunarım. Barışçıl ve dost Norveç halkı ile Norveç hükümetinin yanındayız ve içlerinde taşıdıkları acıyı paylaşıyoruz. Türk halkı bu dehşet verici terör eylemlerinin sebep olduğu acılardan dolayı derin üzüntü duymaktadır. Norveç halkı ve hükümetinin hissiyatını paylaşıyor ve dayanışma duygularını ifade ediyoruz. Norveç hükümeti ve halkının bu zor günlerde dahi barışı ve değişik kültürlerin uyum içinde bir arada yaşamalarını savunmaya devam etmelerinin dünyaya bir örnek teşkil ettiğine inanıyorum."