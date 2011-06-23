T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU'NDAN SURİYE'YE SINIR TELEFONU ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 19:00

-DAVUTOĞLU'NDAN SURİYE'YE SINIR TELEFONU  ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, Muallim'i arayarak Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik, Suriye'deki son gelişmeler ve sınırda bulunan Suriyelilerin Türkiye'ye geçişleri konularında görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile de telefonla görüşerek, bölgesel gelişmeleri ve Türkiye'ye gelen Suriyelilere yapılan yardımları görüştüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24