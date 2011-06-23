-DAVUTOĞLU'NDAN SURİYE'YE SINIR TELEFONU ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, Muallim'i arayarak Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik, Suriye'deki son gelişmeler ve sınırda bulunan Suriyelilerin Türkiye'ye geçişleri konularında görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile de telefonla görüşerek, bölgesel gelişmeleri ve Türkiye'ye gelen Suriyelilere yapılan yardımları görüştüğü belirtildi.