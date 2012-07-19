Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Edep yahu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kendisi hakkında sarfettiği, ''Onu dinleyen pek çok ülke afedersiniz k.çıyla gülmüştür'' sözlerine ''Biz bu konularda Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'Edep ya hu! ' diyoruz.'' diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Davutoğlu'nun Esad'a destek verenleri izole etme önerisini yanlış anlayarak, 'Nasıl akademisyendir bu; herhalde onu dinleyen pek çok ülke afedersiniz k.çıyla gülmüştür' sözlerini Semih İdiz köşesine taşımıştı.

Davutoğlu, CHP liderine Mevlana'nın sözlerini hatırlattı

"Doğrusu ana muhalefet liderinin bu yakışıksız ve eminim ki duyan herkesi mahçup eden sözlerine cevap vermek bile ne kadar doğru bilemiyorum. Bu topraklar erdemin, edebin, zerafetin, nezaketin kök saldığı topraklar. Hazreti Mevlanalar, Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultan Abdallar gibi hem gönül insanları hem de zerafet ve söz üstadlarının yaşadığı topraklardır. Kılıçdaroğlu'na ancak onların sözlerini hatırlatmak gerek. Biz bu konularda Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'Edep ya hu! ' diyoruz. Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye''

Düşünün bu ülkenin ikinci büyük partisinin lideri bu ülkeyi dünyada temsil eden Dışişleri Bakanı'na öyle bir üslupla yükleniyor ki televizyonlarda sunucular bunu anlatırken hicap duyuyor, milyonlarca insan önünde aynı sözleri tekrar etmekten utanıyorlar. Merak ediyorum, acaba sayın Kılıçdaroğlu bu cümleleri sarfettikten ve bu sözleri yayınlandıktan sonra partisinin kadın kollarındaki arkadaşları ile nasıl oturuyor? Acaba onların yanında da aynı sözleri tekrar edebiliyor mu?

'Şam yönetimi Müsebbibi başka yerde aramasınlar'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Şam'daki Ulusal Güvenlik binasını hedef alan ve Suriye lideri Beşar Esad'a yakın üç ismin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Enformasyon Bakanı Umran ez Zuabi tarafından Türkiye'ye yöneltilen suçlamayla ilgili olarak, "Müsebbibi başka yerde aramasınlar" dedi.

Davutoğlu, "Malesef bütün Arap ülkelerinin, herkesin seslenmesine rağmen bu politikayı sürdüren Suriye yönetimidir. Türkiye bu yollara hiçbir zaman tevessül etmemiştir etmeyecektir. Halkı top tank ateşiyle susturmak mümkün olmaz" diye konuştu.

Suriye Enformasyon Zuabi, dünkü saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail istihbaratının düzenlediği bu saldırı cevapsız kalmayacaktır” demişti.

Irak hava sahası ihlali

Davutoğlu, Bağdat'ın, Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara'yı uyarması ve konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götüreceğini açıklasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Irak'la herhangi bir gerginlik yok. Ancak Irak tarafından tespit edilen bir uçağın terörle mücadele güzergahımız dışında seyrettiği bilgisi bize de geldi. Açıklamamızı Irak tarafına bildirdik ve konu kapandı. Kriz çıkmadı, hava sahası kapanmadı.