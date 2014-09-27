Davutoğlu'ndan stadların tapusunu isteyecekler

Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı da yanına alarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan stadların tapusunu isteyeceklerini söyledi.

Temeli 25 Aralık’ta atılan ve yapımı hızla devam eden Beşiktaş Vodafone Arena’nın mülkiyetiyle ilgili Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başbakan’dan talepte bulunacağını söyledi. Star'da yer alan habere göre Fikret Orman, stadın yerini de satın almak istediklerini söylerken, sponsorluk gelirlerinden pay vermekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Orman “yapan biziz. Stada gelen seyirci bizim. Statta oynayan oyuncuların parasını da biz veriyoruz. Yani bütün giderler bize ait. Ama Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sponsorluk gelirlerimizin yüzde 25’ini alıyor. Diğer kulüpler için de durum aynı. Stat tamamlansın, bu işler bitsin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı da yanıma alıp Başbakan Davutoğlu’na çıkacağız. Stadı bize satmalarını isteyeceğiz. Bedeli çok yüksekmiş, arazi pahalıymış her şeyi göze aldım. Kaç liraysa verelim, yeter ki stat da arazi de Beşiktaş’ın olsun” dedi. Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’nın inşaatında “Yolun yarısından çok daha ilerideyiz” diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, inşaatın çok hızlı ilerlediğini söyledi.

‘Kupayı yeni stadda kaldırırız’

Orman “Temeli 25 Aralık’ta atmıştık. Oradan 1 milyon metreküp hafriyat çıkardık. O hafriyatı sadece gece 22.00 ila 06.00 saatleri arasında boşaltabiliyorduk. Arazinin her bir metrekaresini değerlendirmek için çalıştık. Zorlandık haliyle” dedi. Stadın ne zaman açılacağını sorduğumuzda ise bir tarih vermek istemeyen Fikret Orman, daha erken bir tarihte, örneğin geçen ağustos ayında da bitebileceğini belirterek, “Biterdi bitmesine ama son tahlilde bu tamamen paraya bakıyor. Yani para varsa biter... Şimdi bir tarih vermeyeceğim. Ama bu yıl şampiyonluk kupasını yeni stadımızda kaldırmayı istiyoruz” diye konuştu.

'Gelecekteki başkan portresi'

Fikret Orman’a ‘sizden sonra kim başkan olsun’ diye sorduk, şöyle bir başkan portresi çizdi: “İsimler üzerine hiç düşünmedim. Ama bundan böyle Beşiktaş’ın başına nasıl para kazanıldığını ve o parayı nasıl harcayacağını bilen birisi gelmeli.”

'Ünal Aysal’a kırgınım'

İnönü Stadı’nın yenileme çalışmasına karar verildikten sonra Beşiktaş’ın hangi stadda oynacağı tartışma konusu olmuştu. Hatta o dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın stadlarında oynayacağı söylenmiş ancak bu hayata geçmemişti. Orman’a o dönemde ne olduğunu sorduk. Orman “Yılda 16 maç oynuyoruz İstanbul’da. Fenerbahçe’ye 8, Galatasaray’a da 8 maçı stadlarında oynamayı teklif ettik. Galatasaray kabul etti. Aziz Bey de tamam dedi. Ancak Ünal Aysal, sonradan verdiği sözden 180 derece döndü. Aziz Bey, eleştirilebilir ama bir söz verdimi arkasındadır. Galatasaray’a kırgınım. Beşiktaşlılar Galatasaray’a yakındır denilirdi ama şimdi Fenerbahçe’ye daha yakınız.”

'Olmayan stattan 36 milyon'

Başkan Fikret Orman’ın paylaştığı rakamlara göre inşaatı süren Vodafone Arena’daki 147 locanın 111’i şimdiden satıldı. Bu satışlardan 29.4 milyon dolarlık geliri elde edildi. Geriye kalan 22 loca ise rezerv edilmiş durumda. Toplamda 2 bin adet olan VIP koltukların da 445’i satılmış durumda. Toplamda kombine satışı 7 bin adet... Buradan elde edilen gelir ise yaklaşık 7 milyon dolar. Yani, şimdiye kadar satılan loca ve VIP koltuklardan elde edilen toplam gelir 36 milyon dolara ulaştı.