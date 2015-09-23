Davutoğlu'ndan Sözcü'ye: Sizin gibi milli olmaktansa...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "550 yerli ve milli milletvekili" sözlerinin ardından AKP'nin yurtdışı doğumlu ve azınlık üyesi milletvekillerini manşetine taşıyan Sözcü gazetesine tepki gösterdi. Sözcü gazetesinin manşetini "en adi ırkçılık" olarak tanımlayan Davutoğlu, "Sizin gibi olmaktansa o kardeşlerimiz gibi bu ülkeye hizmet etmek en büyük onurdur" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Haydi Bismillah isimli seçim şarkısının halkın dini, manevi duygularını istismar etmeye yönelik olduğu” gerekçesiyle YSK tarafından engellenmesine yönelik de değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Şarkıda 'Bismillah' kelimesi geçti diye o şarkı yasaklanıyorsa, bu bizim gönlümüzdeki "Bismillah"ı söylemeye engel olur mu?" dedi.

Konya'da AKP İl Teşkilatı üyelerine seslenen Davutoğlu, PKK'ya "Silahları gömün. Değil toprak altına, magmaya kadar gömün" diyerek silah bırakma çağrısı yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Zor bir coğrafyadayız. Etrafımızda bir ateş çemberi var. Bu ülkenin bölünemeyeceğini herkes gördü. Bir çatışmasızlık ortamına girilmesini için çağrıda bulunanlar var. Türkiye'de silahlar bırakılana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu mübarek Arife gününde Türkiye'nin huzuru için çaba sarfedenlere sesleniyorum. Silahları gömün! Silah üzerinden dayatma yapmak isteyenlere hep beraber omuz omuza vererek bir arada oluruz. Türkiye'de silahlar bırakılana, meşru güvenlik güçlerimiz dışında tek bir silahlı unsur kalmayana kadar mücadele devam edecek. Silahları gömün. Değil toprak altına, magmaya kadar gömün!

Cumhurbaşkanımızın zikrettiği söz üzerine 'Yerli ve milli 550 vekili Meclis'e gönderin' çağrısını bir gazete bazı bakanlarımızı da manşetine alarak ve onların Kürt olduğunu ifade ederek bunlar mı milli diye sordu. Sizin gibi olmaktansa o kardeşlerimiz gibi bu ülkeye hizmet etmek en büyük onurdur. Yıllardır bu arkadaşlarımızın nasıl çalıştığına şahidim. Şimdi onları milli olmamak bir suçlu gibi manşetlere taşımak en adi ırkçılıktır. Milli olmak, kanla değil, genetikle değil, zihniyetle olur, bu topraklara bağlı olup, olmamakla olur.

"Hepimiz Sütçü İmam'ız"

Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Şu anda hepimizin gönlünde Kudüs var. Yüreğimiz Filistin'dedir, Somali'dedir.

El-Halil şehrinde 18 yaşında genç bir kızımız hain işgalci İsrail askerine direnmesi karşısında vurularak şehit edildi.



Tesettürlü herhangi birisi potansiyel canlı bomba görüldüğü için, tesettüründen vazgeçmediği için şehit edildi. Eğer bir Sütçü İmam gerekiyorsa hepimiz Sütçü İmam'ız.

YSK'nın seçim şarkısını yasaklaması

"Haydi Bismillah"tan rahatsız olanlar var. Bir CHP vekili bizim şarkımızdan rahatsız olmuş ve YSK'ya başvurmuş. Ne yazıkki bu karar bugün çıktı. "Bismillah" demeden biz bir adım atar mıyız? Sanki bir şarkıda "Bismillah" kelimesi geçti diye o şarkı yasaklanıyorsa, bu bizim gönlümüzdeki "Bismillah"ı söylemeye engel olur mu? İşte söylüyorum "Haydi Bismillah".

'Hepsi yerlidir, millidir'

"Orta Asya çocukları, Mezopotamya çocukları, Rumeli çocukları hepsi yerlidir, millidir. Hepsi bu vatanın evladıdır, hepsi bu vatanda onurlu yaşam mücadelesinde sizden çok daha ulvi yerlere sahiptir. Yine aynı gazete bir Ermeni milletvekili adayımız için de soruyor. Asırlarca bu topraklarda yaşamış Müslüman, Hristiyan, Türk, Ermeni, Kürt, Boşnak, Arnavut her kim varsa Alevi, Sünni hepsi yerlidir, millidir. Milli olmak, yerli olmak kanla değil, genetikle değil, zihniyetle olur, bu topraklara bağlı olup olmamakla olur."