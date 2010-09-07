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DAVUTOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET  KONYA (A.A)

07 Eylül 2010 16:48

-DAVUTOĞLU'NDAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET  KONYA (A.A) - 09.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Mustafa Çuhadar ve Piyade Uzman Çavuş Yunus Berber'in ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.   Bakan Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve protokol üyeleriyle birlikte, 1 Temmuz'da Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Mustafa Çuhadar'ın merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesin'deki baba evine geldi.  Bakan Davutoğlu, Türk bayraklarıyla donatılan binanın önünde şehidin babası Ertuğrul Çuhadar, Teğmen kardeşi Mehmet ile diğer kardeşi Fatih Çuhadar'a sarılarak baş sağlığı diledi. Ziyarete basın mensupları alınmazken, görüşme boyunca şehit Mustafa Çuhadar'ın 1,5 yaşındaki kızı Mehlika Nur'un, Davutoğlu'nun kucağından inmediği öğrenildi. Şehidin öğretmen eşi Esra Çuhadar'ın, Davutoğlu'na dimdik ayakta olduklarını söylediği bildirildi.  Esra Çuhadar'ın babası Ünal Berber, Bakan Davutoğlu taziyeye gelmeden önce, damadı Mustafa'nın kızının doğum gününde şehit olduğunu belirtti.  Damadının şehit olmadan önce Isparta Eğirdir'e tayininin çıktığını ve 2 gün sonra görev yerinden ilişik keseceğini anımsatan Berber, görev yerine gitmeden önce damadı, kızı ve torununun Konya'ya gelmeye hazırlandıklarını söyleyerek, ''Kızım ve damadım bize sürpriz yapmaya hazırlanıyorlarmış. Çünkü kızım 1,5 aylık hamileymiş. Biz de cenaze töreninde öğrendik. Erkek çocuk dünyaya gelirse damadımın ismini oğluyla yaşatacağız'' dedi. Bakan Davutoğlu görüşme sonunda kendisini apartmanın önünde bekleyen çocuklarla kısa bir süre sohbet etti.  Daha sonra Davutoğlu, aynı çatışmada şehit olan Yunus Berber'in öğretmen eşi Yasemin Berber'in (26) kaldığı babası Mahmut Özalp'in evine giderek, şehit eşi ve yakınlarına baş sağlığı diledi. 

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