Davutoğlu'ndan Sancak'a geçmiş olsun telefonu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, silahlı saldırıya uğrayan Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sancak ile telefonda görüştü.

Davutoğlu'nun görüşmede saldırıyla ilgili bilgi aldığı Murat Sancak'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Başbakan Davutoğlu'nun bundan sonrası için de her türlü güvenlik önleminin alınması için gerekli talimatı verdiğini söylediği ifade edildi.