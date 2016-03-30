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Davutoğlu'ndan 'paralel devlet yapılanması' talimatı

Başbakan, mücadelede hiçbir taviz verilmemesi gerektiğini söyledi

30 Mart 2016 22:20

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ‘Paralel Devlet Yapılanması' (PDY) ile mücadelede, bundan sonraki süreçte hiçbir tavizin verilmemesi yönünde ilgili bürokratlara talimat verdiği belirtildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ve yaklaşık 3,5 saat süren ‘PDY ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nda, örgütün kara para aklama, para trafiği, finansal boyutu konusu ile Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu ve güvenlik toplantılarında PDY ile ilgili verilen talimatlar, yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler detaylı bir şekilde ele alındı.
 

"Taviz verilmesin"

 

Başbakan Davutoğlu'nun toplantıda, PDY ile mücadelede, bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde taviz verilmemesi yönünde bir kez daha net bir şekilde ilgili bürokratlara, katılımcılara talimat verdiği öğrenildi.

Davutoğlu'nun ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda bu mücadeleye ilişkin detayların doğrudan kendisine aktarılmasını istediği belirtildi.

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