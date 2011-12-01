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Dünya

Davutoğlu'ndan öldürülen Türk'ün ailesine ziyaret HAMBURG (A.A)

01 Aralık 2011 19:38

-Davutoğlu'ndan öldürülen Türk'ün ailesine ziyaret HAMBURG (A.A) - 01.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya temasları çerçevesinde Hamburg kentine geldi. Bakan Davutoğlu, ilk olarak 2001 yılında aşırı sağcılar tarafından öldürülen Süleyman Taşköprü'nün ailesini ziyaret etti. Burada kurbanın babası Mehmet Ali ve annesi Hatice Taşköprü ile yaklaşık yarım saat görüşen Davutoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, mümkün olduğu kadar çok kurban ailesine ulaşmaya çalışacağını belirterek, "Kendilerine bu acıyı yeniden yaşatmak istemezdik. Evlat acısı gerçekten farklı bir şey. Ancak son bulgulardan sonra cinayetlerin farklı bir boyutu ortaya çıktı, biliyorsunuz" diye konuştu. Hem vatandaşların yanında olduklarını teyit etmek hem de her türlü hukuki ve diğer ihtiyaçlara yardımcı olmaya hazır olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Davutoğlu, kurbanları şehit olarak anmak istediğini, çünkü bu insanların sadece Türk oldukları için öldürüldüğünü, son bulguların bunu gösterdiğini kaydetti.

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