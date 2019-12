-DAVUTOĞLU'NDAN NEW YORK'TA RESEPSİYON NEW YORK (A.A) - 21.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, küreselleşmenin olumsuz etkilerinin en çok En Az Gelişmiş Ülkeleri etkilediğini belirterek, ''Hepimiz bu ülkelere yardım için omuz omuza çalışmalıyız, onlarla dayanışma göstermeliyiz'' dedi. Davutoğlu, New York'ta Türkevi'nde En Az Gelişmiş Ülkeler onuruna resepsiyon verdi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve BM'nin En Az Gelişmiş Ülkelerden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Cheick Sidi Diarra'nın da katıldığı resepsiyona aralarında Somali Cumhurbaşkanı Şeyk Şerif Şeyk Ahmed, Zambiya Savunma Bakanı ile Nepal, Pakistan, Sırbistan, Moritanya, Portekiz, Madagaskar, Bosna-Hersek, Karadağ, Gürcistan, Afganistan, Bulgaristan, Tunus, Gine gibi ülkelerin dışişleri bakanlarının bulunduğu davetli topluluğu katıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptığı konuşmada, BM'de yarın düzenlenecek En Az Gelişmiş Ülkeler Toplantısının arifesinde bu özel geceye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. En Az Gelişmiş Ülkelerin BM sisteminde özellikle de Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında son derece önemli yerleri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, ''Eğer küresel barışa ve refaha ulaşmak istiyorsak bunun adil bir barış ve adil bir refah olması gerekir. Bu kapsamda hiçbir ülke, grubuna karşı ayrımcılık yapılmaması gerekir. Hepimiz tüm insanlığın sesi olmalıyız, tek bir ülkenin, tek bir bölgenin, tek bir kıtanın değil'' diye konuştu. Küreselleşmenin olumsuz etkilerinin en çok En Az Gelişmiş Ülkeleri etkilediğini belirten Davutoğlu, ''Hepimiz bu ülkelere yardım için omuz omuza çalışmalıyız, onlarla dayanışma göstermeliyiz'' dedi. Türkiye'nin bu kapsamda En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik çabalara katkıda bulunmaya, yardımcı olmaya çalıştığını belirten Davutoğlu, BM Binyıl Kalkınma Zirves'inde pekçok ülkenin liderlerinin konuşmalarını dinlediklerini belirterek, ''Konuşmalar bize rehberlik etme açısından önemlidir, ancak geleceği şekillendirmek için hareketler daha önemlidir, gelecek tüm insanlığındır'' diye konuştu.