Davutoğlu'ndan New York’a geceyarısı telefonu

Beşar Esad rejiminden kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşlarına son 2 günde 2 bin 741 kişi daha eklenmesi üzerine Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde harekete geçti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’u gece TSİ 02.00’de acil notuyla arayarak mültecilerin sayısındaki ani artışı görüştü.

Milliyet'in haberine göre, Davutoğlu Esenboğa havalimanında basına yaptığı açıklamada “Daha çok sığınmacı akını olursa tabi bu artık BM ve bütün uluslararası toplumun devreye girmesini gerektiren bir konjonktür ortaya çıkartır” vurgusu yaptı.

BM devreye girmeli

Davutoğlu “Hızlı bir artış trendi var, onun için ben dün gece acil bir notla Sayın Ban Ki-moon’la konuştum. Bunun devam etmesi durumunda, biz elimizden geleni yapmakla birlikte artık ortada uluslararası bir sorun olduğunun herkes tarafından, Suriye’ye süre tanıyan çevreler tarafından algılanması bakımından da tabi ki girişimlerimizi yapacağız ve insani yardım ile mülteciler konusunda BM’nin devreye girmesini isteyeceğiz” dedi.

Sözler tutulmuyor

Davutoğlu Türkiye’nin ‘komşuluğun, kardeşliğin gereği olarak kapılarını açtığını’ belirtirken “Hiçbir Suriyeli girdikten sonra aç açıkta kalmadı. Hepsini en uygun şartlarda çadırlara, şimdi konteyner kentlere yerleştiriyoruz” dedi. Suriye’de devam eden şiddet ortamına değinen Davutoğlu “Operasyonlar sürerken, sürekli hayata geçirilmeyen sözler ifade edilmesi halkta daha da tedirginliğe yol açmakta ve uluslararası topluma olan inanç sarsılmaktadır” dedi.