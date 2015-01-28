Davutoğlu'ndan Nabi Avcı'ya 'obezite' göndermesi

10. Ekonomik Kalkınma Planı detaylarını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, obeziteyle mücadele konusuna değinirken, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya göndermede bulundu. "Obezite ile mücadele kapsamında büyük kampanyalar yapacağız" diyen Davutoğlu, kilosu ile dikkat çeken Bakan Avcı'ya dönerek, "Şimdi Nabi Bey başını yere eğiyor ama..." diyerek güldü. Davutoğlu, "sakın beni yanlış anlamasın" diye de ekledi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sağlıklı yaşam ve hareketlilik dönüşüm programı

İnsanların hasta olmasını önleyeceğiz. İnsanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarının yüzde 15'nin hastaneler ihtiyaç olmasın diye yaparsak hastanelerimizi küreselleştirip sağlıklı insanlarımızın gelen yabancıları ağırlamasını sağlarız. Koruyucu hekimlik çalışması ile insanların bilinçlendirilip daha sağlıklı nesiller sahibi olmak. Bu program ile tütün kullanımı alkol ve uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Sağlıklı beslenme kültürünü geliştireceğiz. Tarımsal işletmeler ile gıda işletmelerine yapılan denetimlerin sayısını arttıracağız. Etiket ve amabalajları tüketicileri yanıltmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Obezite ile mücadele edeceğiz. Bu çerçevede büyük kampanyalar yapacağız. Diyabetin erken teşhisini sağlayacağız. Tütün ve alkol bağımlılığın kurtulmak isteyenlere sağlanan destekleri geliştireceğiz. Bazı kanser türleri başta olmak üzere tarama faaliyetlerini arttıracağız. Bütün illeri kapsayan kanser sistemi geliştireceğiz. Yerel yönetimlerin yürüyüş yolu farkındalığını arttıracağız. Spor dostu okul programı geliştireceğiz.