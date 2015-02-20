Davutoğlu'ndan muhalefete 'molotof koalisyonu' benzetmesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İç Güvenlik Paketi’ne karşı çıkan muhalefeti “Molotof koalisyonu” diye nitelendirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun annesi Fidan Yazıcıoğlu’nun cenaze törenine katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu, valilikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhalefetin katkıda bulunmadığını belirten Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu süre içinde bu yasaya hiçbir katkıda bulunmayan, eleştirilerini hiçbir objektif temele dayandırmayan, defaatlerce çağrı yapmış olmamıza rağmen alternatif hiçbir görüş getirmeyen muhalefet partileri, bir anda ortak bir çabayla şiddet ve gerçekten meclisimizin vakarına yakışmayan bir davranışı Meclisimize taşıyorlar.

İki hafta önce bu yasa tasarısının tekrar gündeme gelmesini uzatmıştık, geçen hafta uzattık. Acaba (sağduyulu bir şekilde muhalefet partileri bir karar beyan ederler mi ) diye. Karar beyan etmek yerine demek ki bu arada perde arkasında görüşmeler yaptılar, bazı konularda mutabık kaldılar ki bir anda birbirleriyle anlaşması mümkün olmayan partiler bir çizgide buluştular. HDP bunun öncülüğünü yapıyor, CHP destek veya fiilen kürsü işgallerine yöneliyor, MHP de bunlara destek veriyor. Bu tablo ibret verici bir tablodur.

‘Molotof koalisyonu’

Bu yasayı engellemek isteyenler şiddet ortamından sorumludurlar. Bu yasayı engellemek için Meclis'i dahi şiddet ortamına dönüştürenler halka hesabını veremezler. Onlara destek veren MHP de veremez. Hepsi birden molotofkokteylini savunuyorlar. Bunlar molotofçu koalisyon. Molotof koalisyonu.

‘Molotofla yanmış kızlar görmek istemiyoruz’

Biz daha önce birçok sınavlardan geçtik. Birçok böyle şiddet, engelleme yöntemleriyle karşılaştık. 2010 referandumu sürecinde neler yaşadığımızı herkes biliyor. Ama hiçbir zaman attığı adımdan Meclis adabına saygılı olmak yanında, yasaların geçmesi konusunda kararlı tutumdan vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse sabaha kadar oturumlar sürer ama bir daha bu ülkede molotofkokteyliyle yanmış kızlarımızı görmek istemiyoruz. Bir daha bu ülkede yüzlerine maske takmış sokağa çıkıp maskeyle ortalığı kasıp kavuran vandallara izin vermeyeceğiz.

‘Başka bir CHP'liyi tutmak isterken düştü’

Yaralanan CHP'li milletvekili, başka bir CHP’liyi tutmak isterken merdivenden düştü. Yaşananlar Meclis adabına da millevekili yeminin ruhuna da aykırı. Milletimiz bunu görüyor.

‘Öyle veye böyle’

Ülkenin huzuru, özgürlüklerin korunması ve uyuşturucuyla mücadele konusunda adım atılmasını öngören bu yasa, öyle veya böyle bu meclisten inşallah geçecek.



