-DAVUTOĞLU'NDAN MUHALEFET TURU ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, çok önemli günlerden geçildiğini belirterek, bu dönemde Türkiye'nin vereceği mesajların "başta muhalefet partileri olmak üzere bütün kamuoyunca paylaşılmasının kendileri için önem taşıdığını" söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yetkilileriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen Davutoğlu, görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Davutoğlu, Ortadoğu bölgesinde son iki aydır çok önemli bir değişim süreci yaşandığını belirterek, "bunun getirdiği olağanüstü imkanlar yanında, ciddi risklerin de söz konusu olduğunu" kaydetti. Dışişleri Bakanı, hükümet olarak bölgeyle olan tarihi bağlar dolayısıyla bölgedeki değişimin barışçıl yollarla ve bölge istikrarını, bölge güvenliğini, bölge halklarının refah ve esenliğine katkıda bulunacak şekilde seyretmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu amaçla son derece aktif bir dış politika takip ettiklerini vurgulayan Davutoğlu, "bu politikanın esaslarını görüşmek, yaklaşımlarını paylaşmak ve gelecek perspektiflerini sadece hükümetin perspektifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tüm milletin gelecek perspektifi olarak da bütün ilgili taraflarla paylaşmak üzere görüşmelere başladığını" söyledi. Kılıçdaroğlu ve diğer yetkililerle kapsamlı ve uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Sadece Libya'daki gelişmeleri değil, en başından itibaren Türkiye'nin Ortadoğu politikası, bu Ortadoğu politikasının dayandığı temel ilkeler, geleceğe dönük olarak temel vizyonumuz ve bu çerçevede son aylarda yaşanan gelişmeler bağlamında ülkeler bazında ve olaylar bazında takındığımız tutumun arka planı çerçevesinde bilgiler sunduk. Tabii Tunus'ta, Mısır'da, Yemen'de, Bahreyn'de olan gelişmeler ve diğer ülkelerdeki gelişmeler konusunda bilgi aktardıktan sonra Libya'daki gelişmelerle ilgili her aşamada hangi adımları attığımızı, olayların başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin üç temel ilke etrafında nasıl bir politika takip ettiğini kendisiyle paylaştım." Bu üç temel ilkeden birincisinin Ortadoğu'daki değişimin hukuk devleti, insan hak ve özgürlükleri ve demokratikleşme yönünde sağlıklı bir şekilde seyretmesi olduğunu belirten Davutoğlu, "İkincisi bu değişimin bölge istikrarına katkıda bulunacak bir şekilde, bölgede iç gerilimlerin, ülkeler arası gerilimlerin, mezhep gerilimlerinin yaşanmadığı bir çerçevede yürümesini temin etmek. Üçüncüsü de tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları, hedefleri ve vatandaşlarının güvenliği" dedi. Davutoğlu şunları söyledi: "Sayın başbakanımızın talimatıyla, hükümetimizin ve bakanlığımızın elindeki bütün bilgileri, yorumları son derece açık yüreklilikle anamuhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştım. Kendileri ve çalışma arkadaşları da sorular sordular. Onlara da cevaplar ilettik. Yarın veya Cuma günü, ama büyük bir ihtimalle yarın TBMM'deki özel bir oturumda, kapalı bir oturumda bu bilgileri yüce meclisimizin diğer üyeleri ile de paylaşacağız" Misafirperverlikleri ve böyle bir istişare imkanı verdikleri için CHP yetkililerine teşekkür eden Davutoğlu, "Öylesine önemli günlerden geçiyoruz ki burada atacağımız adımlar, vereceğimiz mesajlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliği bağlamında büyük önem taşıyor. Bunun kamuoyumuzca başta muhalefet partilerimiz olmak üzere bütün kamuoyumuzca paylaşılması bizim için önem taşıyor. Bu çerçevede son derece faydalı bir görüşme oldu" dedi.