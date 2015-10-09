Davutoğlu'ndan miting selfiesi

Partisinin 1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'taki mitingte bir konuşma yapan Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşması sonrasında sahneye getirilen selfie çubuğuyla fotoğraf çekti. Davutoğlu'nun 'miting selfiesi', alanı dolduran vatandaşların çoşkulu tezahuratlarına sebep oldu.

AKP'nin Kahramanmaraş mitinginde konuşan Ahmet Davutoğlu, konuşmasının sonunda sahneye getirilen selfie çubuğuyla fotoğraf çekti. Miting alanını dolduran vatandaşlarla selfie yapan Davutoğlu'nun bu anları renkli görüntülere sahne oldu.

Davutoğlu'nun selfie görüntüleri şöyle: