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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu

Başbakan, sorumluların bulunması için gerekenlerin yapılacağını söyledi

27 Ekim 2015 09:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak CHP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıya ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, sorumluların bulunması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. CHP'nin Ankara'daki Genel Merkez binasının önünde akşam saatlerinde kimliği belirsiz saldırganların havaya 5 el ateş etmesi olayına ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti. Davutoğlu, sorumluların bulunması için gerekenlerin yapılacağını belirtti.

 

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