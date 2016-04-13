Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: CHP'nin başındaki hasta adam tedaviye muhtaç!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman'da 10 çocuğun tecavüze uğramasıyla ilgili olarak "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleriyle tartışma yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "CHP'nin başındaki hasta adam, tedaviye muhtaç patolojik bir vaka olduğunu göstermiştir" dedi.

"Onu önce tıbbi bir muayeneden sonra ahlaki bir dersten geçirmek gerek" ifadesini kullanan Davutoğlu, "Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, bir takım medya ve sermaye kesimlerinin parlatmasıyla buraya gelmiş, paralel yapının sözcülüğüne soyunmuş, partisini paralel yapıya teslim etmiş bu kişi haddini iyice aştı. Çirkin sözlerle gündem olmak seviyesiz şahsiyeti rahatsız etmiyor" diye konuştu.

AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Diyor ki Kılıçdaroğlu, niye sesin çıkmadı? Olay ortaya çıktığı anda bu sapığı, alçaklar alçağı, aşağıların en aşağısı diyen benim. CHP’nin başında hasta adam, sapığı bıraktı, bakanımıza, hızını alamayıp sağa sola her yere saldırmaya başladı. Tedaviye muhtaç, patolojik bir vaka olduğunu gösterdi. Önce tıbbi bir muayeneden sonra ahlaki bir dersten geçirmek gerek. Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, bir takım medya ve sermaye kesimlerinin parlatmasıyla buraya gelmiş, paralel yapının sözcülüğüne soyunmuş, partisini paralel yapıya teslim etmiş bu kişi haddini iyice aştı. Çirkin sözlerle gündem olmak seviyesiz şahsiyeti rahatsız etmiyor"

"CHP, dokunulmazlık girişimimize destek vermedi"

"Teröre destek veren vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 316 imza ile TBMM'ye yasa teklifi verdik. İşte AK Parti farkı bu. Bizim bundan tedirgin olacağımızı düşünenlere 'Hodri meydan' dedik. Çekinmeden imzalarını attılar. AK Parti bir karar aldı mı, hiçbir fire vermez. Biz teröre destek veren vekilleri yargı önüne çıkarmak içni harekete geçtik. CHP, bu girişimimize destek vermedi. Onlar kendilerinden korkarlar. Dokunulmazlık kalktığında mahkemede hesap veremeyeceğimizi düşünürler. Biz dünyevi mahkemede de, uhrevi mahkemede de hesap vermeye hazırız. Bizi kimse dokunulmazlıklarla korkutamaz. CHP kendi vekillerinin de yargı önüne çıkmasından endişe ediyor. Şimdi göreceğiz, maske düşecek kel görünecek. Kimin korktuğu ortaya çıkacak. Kimin alnı açık olduğu kimin alnının kara, yüreğinin kapkara olduğu ortaya çıkacak."