Davutoğlu'ndan iş insanları zirvesinde asgari ücret sitemi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, iş adamı Ali Kibar’ın İstanbul Baltalimanı’ndaki evinde iş dünyasının önde gelen isimlerini dinledi. Davutoğlu’nun çözüm odaklı yaklaşımından çok memnun olduklarını söyleyen iş insanları siyasetteki gerilimin de seçimden sonra azalacağına dair umutlandıklarını belirtti.

Fortune Türkiye’nin haberine göre Başbakan Davutoğlu Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın İstanbul Baltalimanı’ndaki evinde iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluştu. İş insanları ile Başbakanın buluşmasında gündem maddeleri arasında HDP ve asgari ücret vaatleri de vardı.

Kimler katıldı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, iş insanlarının sorularını yanıtladığı ve şikayetlerini dinlediği toplantıya; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner, Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, MUDO A.Ş kurucusu Mustafa Taviloğlu, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Yandex Türkiye CEO’su Mehmet Ali Yalçındağ, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Karamancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karamancı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın da aralarında bulunduğu 40’a yakın iş insanı katıldı.

Asgari ücret vaatlerine Ali Koç yanıtı

Yine Fortune Türkiye’nin iddiasına göre Başbakan Davutoğlu, muhalefet partilerinin asgari ücretin artırılması konusunda vaatlerini gündeme getirerek TÜSİAD’ı bu konuda sessiz kalmakla eleştirdi. İşadamlarına bu konuya tepki göstermediklerini belirterek sitem etti. TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç başbakana seçim sürecinde olunduğu için seçim vaatleriyle ilgili herhangi bir yorum yapmadıkları yanıtını verdi.

Toplantı sabaha kadar sürdü

Başbakan ile işadamlarının toplantısı yaklaşık üç saat sürdü ve sabah saat 02:00’ye kadar devam etti. Toplantıda; Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.

İş dünyası umutlandı

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre yemeğin düzenlenmesiyle ilgili girişim Ali Kibar’dan geldi.

Seçim öncesinde iş dünyasının sorunlarını yansıtmak üzere Başbakan ile bir yemek öneren iş insanlarının büyük bölümü toplantıda söz alarak Başbakan Davutoğlu’na ekonominin genel durumunu ve kendi sektörlerindeki sorunları anlattılar. Başbakan Davutoğlu, dile getirilen sorun ya da şikayetlerin bir bölümüyle ilgili olarak Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’e hemen talimat verdi. Bir bölümünü de ilgili bakanlara aktarıp çözüm için gerekli talimatları vereceğini söyledi. Toplantıya katılan bir işadamı “Masada hazır bulunan iş dünyasının bütün temsilcileri, sayın Başbakan'ın iş dünyasına gösterdiği bu yakınlıktan dolayı çok memnun oldu. Kendisi sorunlara çok pragmatik yaklaşıyor. Üstelik anlatılan sorunlarla ilgili hazırlıklı da gelmiş. Bizim açımızdan çok yararlı bir toplantı oldu. Başbakan ile iş dünyasını buluşturacak bu tür toplantıların sürekli olmasının ülke için, ekonomi için çok yararlı olacağı hususunda herkeste bir kanaat de oluştu” dedi.

‘İstikrar en çok bizim için önemli’

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iş dünyası ile düzenlediği ‘mini zirve’ye katılan iş insanlarından biri “Sohbette en çok gündeme gelen konulardan biri, ekonomik sorunların çözümü açısından ülkede istikrarın öneminin vurgulanmasıydı. Çünkü istikrara en çok önem vermesi gereken kesim o masanın etrafında oturan insanlardı” dedi. Aynı iş insanı toplantı sonra ortak kanaatini de “Her seçimin yeni, olumlu bir başlangıca vesile olduğu, seçimden sonra gerilimin düşeceği ve yeni bir sayfa açmaya zemin oluşturacağı doğal bir beklenti. Sayın Başbakanda da aynı kanaati gördük” diye özetledi.