-DAVUTOĞLU'NDAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bütün iş dünyasını Afrika'ya, özellikle Somali, Kenya ve Etiyopya'ya yönelik faaliyetlere destek vermeye davet etti. Davutoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyeti Dışişleri Bakanlığında kabulünde yaptığı konuşmada, İTO'nun, Afrika'daki açlık dolayısıyla devlet kurumları tarafından yürütülmekte olan kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. "Bütün iş dünyasını, gerçekten bu kritik dönemde Afrika'ya özellikle Somali, Kenya ve Etiyopya'ya yönelik faaliyetlere destek vermeye davet ediyoruz" diyen Davutoğlu, bu çerçevedeki çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti. Türkiye içinde yürütülen kampanyalar dışında uluslararası alanda da bir inisiyatif başlattıklarına işaret eden Davutoğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile bir görüşme yaptığını, İİT yürütme kurulunu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlattı. Bu toplantının bir iki hafta içinde yapılacağını düşündüğünü belirten Davutoğlu, daha sonra da Diyanet İşleri Başkanı, TİKA Başkanı ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile Afrika seyahati yapacaklarını anlattı. Davutoğlu, "Böylesi dönemler, insani faaliyetlerin anlamının çok yüksek olduğu dönemler. Türk halkı alicenap geçmişi ve tavrıyla inşallah Afrika'daki kardeşlerinin yanında olacak. İstanbul Ticaret Odası'na da bu destek dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bir basın mensubunun, İİT toplantısının yeri ve zamanını sorması üzerine Davutoğlu, dün yaptığı görüşmede İhsanoğlu'nun kendisine bu fikri "çok doğru ve zamanlı bulduğunu" ifade ettiğini söyledi. Konunun bugün Türkiye'nin resmi girişimi dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ele alınacağını belirten Ahmet Davutoğlu, İhsanoğlu'na toplantıya, diğer ülkelerin de kabul etmesi durumunda İstanbul'da ev sahipliği yapabileceklerini söylediğini bildirdi. Toplantının İstanbul ya da Cidde'de olabileceğini ifade eden Davutoğlu, bugün teşkilatın dönem başkanı olan Kazakistan'ın dışişleri bakanı ile de bir görüşme yapacağını belirtti. Bakan Davutoğlu, toplantıyı kendisinin Afrika seyahati öncesinde yapmayı planladıklarını, böylece kampanyanın durumunu ve alandaki durumu görmek istediklerini söyledi. Davutoğlu, ayrıca mümkün olması durumunda Somali Cumhurbaşkanı'nı da bu toplantı vesilesiyle Türkiye'ye davet ederek kendisi ile görüşmeyi planladıklarını ifade etti.