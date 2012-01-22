Davutoğlu'ndan Irak'a: PKK'yı tasfiye etmezseniz biz yaparız

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ‘Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak tarafının PKK’nın tasfiyesine yönelik gerekli tedbirleri almaması halinde gerekeni Türkiye’nin yapacağını’ kaydetti.



Hakkâri’de bir sivilin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı Türkiye’yi sarsarken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin terörle mücadele stratejisine ilişkin önemli ipuçları verdi. PKK’nın saldırılarını artırması üzerine hem Irak hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile yoğun temas yaşandığını belirten Davutoğlu, Irak tarafının PKK’nın tasfiyesine yönelik gerekli tedbirleri almaması halinde gerekeni Türkiye’nin yapacağını kaydetti.



Davutoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın TBMM gündemine taşıdığı, “sınır ötesi operasyon yetkisinin kullanılmamasında ABD’nin etkili olduğu, Kuzey Irak yönetiminin örgüte destek verdiği” yönündeki iddialara sert yanıt verdi. Davutoğlu, 20 Ocak 2012’de TBMM’ye gönderdiği yazıda, Türkiye’nin PKK’nın tasfiye stratejisine ilişkin önemli ipuçları da verirken, “PKK ile mücadelemiz çok boyutlu bir strtaeji temelinde kararlılıkla sürdürülmektedir” dedi.

Üçlü mekanizma çalışıyor



PKK’ya karşı ülke içinde alınan güvenlik tedbirlerinin yanısıra, bu örgütün sığınak bulduğu Kuzey Irak’taki varlığının tasfiye edilmesinin önemli olduğuna değinen Davutoğlu, “PKK’nın bu bölgedeki varlığının sona erdirilmesi amacıyla Türkiye-ABD ve Irak arasında kurulan Üçlü Mekanizma çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürütürülmektedir” dedi.



Davutoğlu, PKK’nın saldırılarını artırması üzerine, Irak ve IKBY makamlarıyla sürdürülen temasların son dönemde daha da yoğunlaştırıldığını kaydetti. Irak ve IKBY makamlarının, PKK’nın saldırılarından rahatsızlık duyduklarını açık şekilde ifade ettiklerini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:



“Ülkemizi ahiren ziyaret eden IKBY yetkilileri, PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetinin Türkiye ile ırak ve Irak Kürt Bölgesi arasındaki ilişkilere zarar verdiğine, bunun Iraklı Kürtlere de büyük zararının dokunduğuna işaretle, PKK’nın Irak’taki varlığının sona erdirilmesi için ülkemizle işbirliği yapma hususunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylemişlerdir. Irak Başbakanı Maliki de terör örgütlerinin Irak topraklarındaki mevcudiyetlerinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş, bu örgütlerin Irak’ın komşularına yönelik tehdit oluşturmalarının önüne geçilmesi için ülkesinin sorumluluğuna işaret etmiştir.”

Devam eder



Davutoğlu, Irak ve IKBY makamlarının beyan ettikleri bu iradenin, PKK’yla mücadelede somut sonuca dönüşmesini beklediklerini belirterek, “Ancak, Irak tarafının PKK’nın tasfiyesine yönelik gerekli tedbirleri almaması halinde, ülkemiz gereken tüm önlemleri alacaktır” dedi.

Davutoğlu, son dönemde Türkiye’nin yapmakta olduğu operasyonları gerektiğinde gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydederek, “Bu yönde yapılmasına gerekli gördüğümüz harekâtların önlenmesi sözkonusu değildir” değerlendirmesinde bulundu.

ABD önemli ortağımız



Davutoğlu; PKK ile mücadelenin dünyadaki bütün ülkeler için yükümlülük teşkil ettiğini savunurken, “Türkiye bu hususu ve PKK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gereğini, örgütün faal olduğu ve yapılanmalarının bulunduğu bilinen Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelere açık şekilde hatırlatmaktadır” dedi. PKK ile mücadelede ABD ile ilişkilere de değinen Davutoğlu, “Terörle mücadele alanında ABD önemli bir ortağımızdır. Bu ülkeyle istihbarat paylaşımı dahil, bir çok alanda işbirliği sürdürülmektedir” diye konuştu.



