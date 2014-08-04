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Davutoğlu'ndan İhsanoğlu'na: Her zaman takdirle hatırlanacaksınız

İhsanoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na yazdığı mektubun içeriğine ilişkin ise “henüz” bir bilgiye ulaşılamadı

04 Ağustos 2014 18:28

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun İslam İşbirliği Genel Sekreterliği dönenimdeki bazı uygulamalarını, açıklamalarıyla eleştiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, İhsanoğlu'na "Takdir mektubu" gönderdiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 2013 tarihli mektubunda, İhsanoğlu’nun İslam İşbirliği Genel Sekreterliği dönemini şu satırlarla nitelendiriyor: 

 

'Hizmetleriniz her zaman takdirle hatırlanacak'

 

“Sayın Genel Sekreter, 23 Aralık 2013 tarihli nazik mektubunuz için teşekkür ederim. Genel Sekreterliğiniz döneminde İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kurumsal iyileştirmeler başta olmak üzere gerçekleştirilen reform çalışmaları neticesinde, Teşkilat İslam dünyasını ilgilendiren sorunların evrensel değerler temelinde ele alındığı uluslararası alanda itibarlı, etkin ve görünürlüğü yüksek bir platforma dönüşmüştür. İslam İşbirliği Genel Sekreteri olarak Türkiye ve İslam dünyasına sunduğunuz değerli hizmetleriniz her zaman takdirle hatırlanacaktır. Bundan sonraki hayatınızda da başarıların devamını diler, bilvesile, sizin ve ailenizin yeni yılını kutlarım.” 

 

İhsanoğlu'nun mektubu henüz bulunamadı

 

İhsanoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na yazdığı mektubun içeriğine ilişkin ise “henüz” bir bilgiye ulaşılamadı. Mektubun Dışişleri Bakanlığı arşivi ya da Davutoğlu’nun “Evrak-ı metrukesi” içinde yer aldığı tahmin ediliyor.

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