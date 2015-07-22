Davutoğlu'ndan HDP'ye: Siyaseti kanla kirlettiğiniz yeter

Başbakan Ahmet Davutoğlu, gece saatlerinde Twitter hesabından Suruç'taki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. "DAEŞ ve benzeri terör örgütleri asla hedeflerine ulaşamayacaklar" diyen Davutoğlu, isim vermeden HDP'yi ağır ifadelerle eleştirerek "Terör örgütleri ile bağları ortadayken gencecik bedenler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlara da sesleniyorum. Siyaseti kanla kirlettiğiniz yeter" dedi.

Davutoğlu şunları paylaştı:

"Suruç'taki terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı Şanlıurfa'da hastanede ziyaret edip, acil şifalar diledim. Bir kez daha bu terör saldırısında ölen vatandaşlarımıza rahmet diliyor, ailelerine taziyelerimi iletiyorum.

‘Siyaseti kanla kirlettiğiniz yeter’

Şunu yüce milletimize ve tüm dünyaya tekrar ilan ediyorum. DAEŞ ve benzeri terör örgütleri asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede hiç bir taviz vermeyeceğiz. Terör örgütleri ile bağları ortadayken gencecik bedenler üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanlara da sesleniyorum. Siyaseti kanla kirlettiğiniz yeter.

‘Terörün karşısındayız’

AK Parti'nin geçmişinde terör, silah, cinayet şebekeleri ile işbirliği yok. Gidin milletimizin önünde her türlü silaha, teröre karşı olduğunuzu ilan edin sonra başkalarına ders vermeye kalkın. Bizim için terörün de teröristin de iyisi yok.Terör lanetinin dün olduğu gibi nerede gördüysek karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz.

‘Elinde silahla, bombayla...’

2007de Ulus’ta, 2008de Güngören’de, 2013'te Reyhanlı'da, 2015'te Diyarbakır’daki terör eylemlerinde ne hissettiysek bugün de onu hissediyoruz. Biz elinde silahla, bombayla katliam yapanlara dün terörist dediğimiz gibi bugün de demeye devam edeceğiz. Ben bugün hem Şanlıurfa'da hem de hain bir terör saldırısında şehit olan askerimiz Müsellim Ünal'ın cenazesinde aynı duruşu gösterdim. Rabbimden şehidimize rahmet diliyor, vakur duruşuyla hepimizin gıpta ettiği ailesine de taziyelerimi sunuyorum.

‘Kirli hesapları boşa çıkardık’

Bölgemizde yaşanan kriz ve kaosa rağmen Türkiye’nin istikrarsızlığa sürüklenmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar pek çok kez buna benzer provokasyonlara maruz kaldık ve milletimizin sağduyusuyla kirli hesapları boşa çıkardık. Bugün de birlik ve beraberliğimize, huzur ve istikrarımıza kasteden bu provokasyonu milletimizin sağduyusuyla aşacağız."