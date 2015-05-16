Davutoğlu'ndan HDP'ye mesaj: Seçim sistemi tabu değil, barajı tekrar konuşuruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Parlamenter sistem mi, başkanlık mı olsun diye tartışıyorsak, seçim sistemini ve barajı da konuşuruz. Bunlar tabu değil ki. Ama meşru zemin molotof, yakma yıkma değildir” dedi.

"Şimdiden herkesi uyarıyorum, Türkiye’yi Suriye ya da Irak’a döndürmeyiz" diyen Davutoğlu, "3 sene önce barajla ilgili teklifimize “Evet” demediler, şimdi milletin vereceği oya razı olmaları lazım. Biz razıyız" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu; Muğla, Aydın ve Nazilli mitinglerini izleyen Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Başbakanlık Muhabiri Volkan Yanardağ’ın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

-Seçim sürecinde en güncel konulardan biri HDP’nin barajı geçip geçemeyeceği meselesi. Siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?

Onlar daha seçime parti olarak girme kararlarını açıklamadan önce, ben bir TV programında “Herkesin iradesine saygı duyarız. Ama herkes de halkın iradesine ve sistemin işleyişine saygı duyacak” dedim. Başarı birine yazılacaksa, başarısızlık da ona yazılır. (Demirtaş’ın) “Bırakırım” demesi kaçamak bir cevap. Başarısızlıkta sorumluluğu hangi kritere göre ölçecek bilemeyiz. Barajı geçemeyince çıkıp “Halkın hatası” da diyebilir mesela.

-HDP barajı geçemezse toplumda bir kesimin sokaklara dökülebileceğine dair bir algı oluşuyor.

Bu şantajdır, tehdittir, demokrasi ile uzlaşmaz. Açıkça çıkıp tavrını ortaya koymalılar. Ya barışçıl bir siyasetçi olursun ya da terör ve şiddet yanlısı olursun. Ama “Başarılı olursam parlamentoya gider barış oyunu oynarım, başarısızlık halinde dağa çıkar savaş oyunu oynarım ya da şehirleri yakar yıkarım” dersen, aslında tam da niyetini ortaya koyan bir tutum sergilemiş olursun. “Özgürlükçüdürler, barış kelimeleri ağızlarından dökülüyor” diye bunlara oy verecek vatandaşlarımız kararlarını gözden geçirmeli. Kamu düzenini koruma konusunda hiçbir taviz vermeyiz. Şimdiden herkesi uyarıyorum, Türkiye’yi Suriye ya da Irak’a döndürmeyiz. 3 sene önce barajla ilgili teklifimize “Evet” demediler, şimdi milletin vereceği oya razı olmaları lazım. Biz razıyız.

-Seçimden sonra, barajın düşürülmesi gündeme gelebilir mi?

Çok daha geniş bir ifade kullanacağım, tekrar seçim sistemini düşünürüz. Baraj da dahil olmak üzere her şeyi konuşabiliriz. Türkiye’deki siyasal sistemi konuşuyorsak, “Parlamenter sistem mi, başkanlık mı olsun?” diye tartışıyorsak, seçim sistemi tabu değil ki, onu da konuşuruz tekrar. Siyasal Partiler Yasası’nı da konuşuruz. Bunlarda hiçbir tabu kabul etmiyorum. Ama bunun tartışılacağı yer, meşru zemindir. Parlamentodur, sivil toplumdur, üniversitelerdir... Bunun yolu şiddet, molotof, yakma yıkma değildir.

‘Necdet Paşa döner görevine başlar’

-Ağustosta Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) var. “Orada tasfiyeler gündeme gelebilir” deniliyor. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in görev süresinin uzatılması ihtimalinden bahsediliyor... Ne diyorsunuz?

Usuller neyse, o usuller içinde hareket edilir. Necdet Özel Paşa, görevini hakkıyla ve onurla yapmış bir Genelkurmay Başkanı’mızdır. Son derece iyi bir atmosferde mesaimiz oldu. Ameliyatından sonra gelir, görevine başlar. İlk soruya gelirsek... YAŞ için yine TSK’nın geleneği var. Yanlış davranışlar içine girmiş olanlar varsa, değerlendirilir. Onların bu gelenek içinde barındırılması mümkün olmaz. Ama hiçbir subayımız da haksız muameleye maruz kalmaz.

‘Akşener'in onuru bizim onurumuz’

- Bir tür kaset iftirasına hedef olan Meral Akşener’e sahip çıktınız. Cumhurbaşkanı da aradı kendisini...

Meral Hanım, Türk siyasetinde son derece güzel, olumlu etkiler bırakmış, mert bir siyasetçidir. Saygı duyduğum da bir isimdir. İffetine ve dürüstlüğüne güvendiğim bir siyasetçi hanımefendi. Ne suretle olursa olsun, kasetler, şantajlar üzerinden biri yıpratılmaya kalkılırsa, yıpratılanın yanında oluruz. Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Bahçeli; AK Parti Genel Başkanı olduğum için siyasi rakibimdir. Ama Başbakan olarak, onların şerefi bizim şerefimizdir, onurlarını korumak da vazifemizdir. Akşener’in onuru, bizim onurumuzdur. Sare Hanım ile aralarında bir hukuk vardı, onun için de Sare Hanım aradı konuştu, dayanışmasını ifade etti.

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