-DAVUTOĞLU'NDAN GÖRÜŞME İÇİN ŞART ERZURUM (A.A) - 06.01.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile üst düzey bir görüşmenin mümkün olabilmesi için öncelikle Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini belirterek, "Bunlar gazete yazılarıyla olmaz. İlkeli duruşla olur" dedi. Davutoğlu, 3. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde Erzurum'a gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bugün bir gazetede çıkan makalesinde "Davutoğlu'na Kudüs'te görüşme önerisinde bulunduğunun" hatırlatılması üzerine Davutoğlu, böyle bir görüşmenin mümkün olabilmesi için öncelikle Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydetti. Davutoğlu, "Bunlar gazete yazılarıyla olmaz, ilkeli duruşla olur, çağdaş diplomatik usullere saygı ile olur" diye konuştu.