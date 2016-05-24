Davutoğlu'ndan görevi teslim alan Başbakan Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu devretti

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısından sonra devir-teslim töreni için Çankaya Köşkü'ne gitti. Başbakan Binali Yıldırım, görevini Ahmet Davutoğlu'ndan devraldı.

Görevi Binali Yıldırım'a devreden Ahmet Davutoğlu, sivil plakalı bir araçla Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Basına kapalı gerçekleşen devir teslim yaklaşık yarım saat sürdü.

64. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapan Başbakan Binali Yıldırım, bakanlık görevini AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a devretti.

"Bu bakan Başbakan oldu,

torpilim var, falan deme"

Devir teslim sırasında Yıldırım ve Arslan arasında geçen diyaloglar şöyle:

Biz de, milletimiz de, yeni dönemde milletin hizmetinde olacak arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıttık. Malum, pazar günü yapılan Olağanüstü Kongre sonucu, AKP delegelerinin büyük bir desteğiyle bizi genel başkanlığına seçtiler. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, Ahmet Bey'den sonra görevi bize verdiler. Biz de hükümetimizi oluşturduk ve açıkladık. Bu bir bayrak yarışıdır, bayrak yarışında zaman zaman bazı arkadaşlar yeni arkadaşlara bayrağını devrederler. Asla ve asla bir rehavet, yavaşlama olmaz. bu değişiklik sonucu, uzun yıllardan beri, demek ki AKP'nin ilk iktidara geldiği andan beri hemen hemen, hükümetin çoğunda 12 yıllık bir süre içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yaptım. Bu bir devir teslim, icraatlarımızı anlatacak değilim. "İcraatın içinden" diye bir program değil. Uzun yıllardır yardımcım olan, büyük projelerin gerçekleştirilmesinde aktif görev yapan ve 2 dönemdir de Kars, Serhat ilimizi TBMM'de teslim eden Ahmet Arslan kardeşimize bugün görevi veriyorum. Allah yardımcın olsun, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu bakanlıkta bizden devraldığın bu dönemi 2023 hedeflerimiz başta olmak üzere milletimizin özlemini duyduğu güzel hizmetlere devam ederek, kutlu yürüyüşe katkıda bulunursun. "Bu bakan Başbakan oldu, torpilim var" falan deme. O iş başka bu iş başka. Torpil yok, çalışma var. Koşturma var, sonuç alma var. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Allah başarılı etsin, tebrik ediyorum.

Ahmet Arslan:

Benim işimin zor olduğu daha konuşma başlarken ortaya çıktı. Sizin gibi çığır açmıi, dünyaya mal olmuş projeleri bitirmiş bir ismin Başbakan olduktan sonra burada konuşmak beni terletiyor. Herkes şunu bilsin, Binali Yıldırım ile çalışmak terlemek demek. Projeleri iyi bilen bir Başbakan ile çalışmak ayrımcalıktır, ancak onun izin gitmek de bir o kadar zordur.