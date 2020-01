Davutoğlu'ndan 'gıda fiyatlarında tedbir alın' talimatı

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda Davutoğlu, vatandaşların aile bütçesinde önemli ağırlığı olan gıda harcamalarını hafifletmek amacıyla, genel enflasyon oranının üzerinde artış gösteren tüm gıda fiyatlarının yakından takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınması talimatını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık Basın Merkezi tarafından bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. EKK üyesi bakanlar, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş ve ilgili bürokratların katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türk ekonomisindeki mevcut durum, küresel ekonomideki gelişmeler ve bunların Türk ekonomisine yansımalarının detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın Enflasyon Raporu ile ilgili bilgi verdiği belirtilerek, bu raporda işaret edilen gıda fiyatlarındaki artışın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisinin değerlendirildiği kaydedildi.

Et fiyatları için önlem

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin de EKK’ya sunum yaptığı belirtilen açıklamada, "Komite özellikle et piyasası ile ilgili alınmakta olan tedbirler hakkında Kurul üyelerini bilgilendirdi. Bu önlemlerin etkileri ve et fiyatlarının piyasada vatandaşlar için makul seviyeye çekilebilmesi amacıyla kısa ve orta vadede alınacak önlemler değerlendirildi. Bu çerçevede, müdahale kurumu olarak Et ve Süt Kurumu’nun almakta olduğu tedbirler değerlendirildi, alım için gerekli pazar araştırmalarının vatandaşların tüketim hassasiyetleri dikkate alınarak yapılması vurgulandı" denildi.

Başbakan Davutoğlu'nun, vatandaşların aile bütçesinde önemli ağırlığı olan gıda harcamalarını hafifletmek amacıyla, genel enflasyon oranının üzerinde artış gösteren tüm gıda fiyatlarının yakından takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alınması talimatını verdiği kaydedildi.

Et piyasası ile ilgili önlemler çerçevesinde yerli üreticilerin korunması ve faaliyetlerine sürdürülebilir şartlarda devam edebilmeleri konusunun ayrı bir başlık olarak EKK tarafından ele alındığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak için orta uzun vadede alınabilecek tedbirlerin de ele alındığı bildirildi.