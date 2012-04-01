Davutoğlu'ndan Esad'a: Bu son şansı kaçırma

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün İstanbul’da düzenlenecek olan "Suriye Halkının Dostları Grubu" toplantısı öncesi BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın krizi çözmek için hazırladığı, Suriye yönetiminin de kabul ettiği 6 maddelik plana destek verdi. Davutoğlu, “Her gün insanlar öldürülmeye devam ederse, Annan Planı için umutlar elbette kaybolur. Bu son şans” dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Suriye Halkının Dostları Grubu’nun ikinci konferansı, bugün Türkiye’nin evsahipliğinde İstanbul’da düzenleniyor. Dışişleri Bakanlığı, konferansın demokratik Suriye’ye giden yolda önemli kilometre taşlarından birini oluşturacağını kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası toplumun Suriye’deki krizi çözmeye yönelik çabalarını koordine etmek ve ortak bir tutum geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek konferansa çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter düzeyinde geniş katılım beklendiği bildirildi. Konferansın gündemi açıklamada şöyle anlatıldı:

6 madde konuşulacak

“Konferansta Suriye’de kan dökülmesinin bir an önce durdurulması, güvenlik güçlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, ihtiyaç sahibi Suriyelilere düzenli ve kesintisiz insani erişim sağlanması, Suriye’de muteber bir siyasi geçiş sürecinin başlatılması, Suriye’deki şiddet ortamından kaçarak komşu ülkelere sığınan Suriye vatandaşlarına geçici koruma sağlanması gibi konularda ilgili BM ve Arap Birliği kararları çerçevesinde yürütülen uluslararası faaliyetler gözden geçirilecek ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Bu bağlamda, BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın ortaya koyduğu 6 maddelik plan ile ilgili son durumun da ele alınması öngörülmektedir. Suriye halkının meşru talep ve beklentileri doğrultusunda ülkede demokratik bir dönüşüm süreci başlatılması amacıyla Suriye muhalefeti tarafından son dönemde gerçekleştirilen faaliyetler de Konferans gündeminde yer alacaktır.”

Planı destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Suriye krizini ABD merkezli uluslararası haber ajansı Associated Press’e değerlendirdi. Kofi Annan’ın krizi çözmek için hazırladığı, Suriye yönetiminin de kabul ettiği altı maddelik plana şartlı destek veren Davutoğlu ajansa şunları söyledi:

“Bu inisiyatifi destekliyoruz. Aynı zamanda, geçmiş tecrübelerden yola çıkarak rejimin bu inisiyatifi kendilerine biraz daha müddet verildiği şeklinde algılaması halinde, zulme ve daha fazla insan öldürmeye devam edeceklerini de biliyoruz. Plan bir başlangıçtır. Rejimin hiçbir gecikme olmaksızın yapması gereken minimumu gösteriyor. Gecikme sürer ve her gün insanlar öldürülmeye devam ederse, Annan Planı için umutlar elbette kaybolur. Bu son şans. Rejim bunu anlamalı ve bu son şansı da kaçırırsa uluslararası toplumun güçlü yaptırımlar uygulayacağını görmeli.”

Kesenin ağzını açın

Türkiye, İstanbul’da bugün 2’ncisi yapılacak olan Suriye Halkının Dostları Grubu Konferansı’nda, Suriyeli mülteciler için insani yardım fonunun hayata geçirilmesini isteyecek. Haziran 2011’den bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açan Türkiye’nin, şimdiye kadar 100 milyon dolardan fazla harcama yaptığı hesaplanıyor. Türkiye’nin mülteci sayısındaki değişikliğe göre ayda 10-13 milyon dolar arasında harcama yaptığı belirtiliyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, dün itibariyle Türkiye’deki Suriyeli sayısı 18 bin 158’i buldu. Açıklamada, bugüne kadar Türkiye’ye toplam 32 bin 856 Suriyeli’nin giriş yaptığı belirtildi.

Suriye ile ilgili son gelişmeler

“Bizi silahlandırın”

Bugün yapılacak Suriye’nin Dostları toplantısı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Suriye Ulusal Konseyi başkanı Burhan Galyun, toplantıdan “Özgür Suriye Ordusu’nun silahlandırılması” yönünde bir karar beklediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdessi, Suriye’de rejimi düşürme girişiminin “kesin olarak” başarısızlığa uğradığını söyledi. Makdessi, “Şimdi bir başka savaş başlıyor, o da istikrarın sağlamlaştırılması ve yeni Suriye’nin inşası. Ordu, insanların yaşadığı bölgelerde bulunmaktan memnun değil ve güvenlik ile sivil barış sağlanınca buralardan ayrılacak” dedi.

İngiliz dış istihbarat örgütü MI6 eski ajanı Alastair Crooke, bazı Körfez ülkelerinin, Suriye’ye Irak, Lübnan ve Türkiye üzerinden haberleşme ekipmanı ve Kaddafi karşıtı Libyalı savaşçıları götürdüklerini öne sürdü.

Birleşmiş Milletler, Suriye’de ateşkes ilan edilmesi durumunda, bunu yerinde izleyecek 250 kişilik bir gözlemci heyeti göndermeyi tasarlıyor.

74 ülkeden 40 bakan

İlk kez 24 Şubat’ta Tunus’ta toplanan grup, İstanbul’un ardından Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelecek. İstanbul toplantısında, Suriyeli muhaliflere uluslararası toplumun yapacağı “ölümcül olmayan yardımın” (iletişim ekipmanı ve ilaç başta olmak üzere) detayları belirlenecek.

Toplantıda, katılımcı 74 ülkeden 40’ı Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek. AB’nin Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton, “programına uymadığı” gerekçesiyle son anda toplantıya katılamayacağını açıkladı. Toplantı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın programına uyması için bir gün öne alınmıştı. Rusya ve Çin’in yine bir önceki toplantıda olduğu gibi katılmaları beklenmiyor. Dün Irak, ‘arabulucu sıfatı’nı koruyabilmek için katılmayabileceğini açıkladı.