Davutoğlu'ndan Ermenistan'a çağrı



Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dink'in ölüm yıldönümü vesilesiyle Ermenilere seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İki kadim halkın birbirini anlama ve birlikte geleceğe bakma olgunluğuna ulaşmaları mümkündür" görüşünü savundu.

Türkler ve Ermenilerin aynı coğrafyayı ve uzun bir tarihi paylaştığını hatırlatan Davutoğlu, "iki halk tüm meselelerini yalnızca kendi aralarında konuşabilir; çözüm yollarını da yine yalnızca birlikte arayabilir" dedi. Davutoğlu, açıklamasında, "Türkiye, Ermenilerin acılarını paylaşmakta, iki halk arasında yeniden duygudaşlık kurulması için sabır ve kararlılıkla gayret göstermektedir" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık görevi devam ederken, 1915 olaylarının 99'uncu yıldönümü vesilesiyle geçen yıl yayınladığı mesajda, hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına taziye dilekleri iletmişti.

Sarkisyan: 'Dikkatleri saptırma çabası'

Erdoğan, 24 Nisan'da yapılacak Çanakkale Savaşlarını anma törenlerine, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı da davet etmişti. Sarkisyan, davet mektubuna verdiği yanıtta, birkaç ay önce Erdoğan'ı 24 Nisan 2015'te düzenlenecek anma törenleri için Erivan'a davet ettiğini belirterek, "Ermeniler, misafir davete yanıt vermeden misafir tarafından konuk edilmeyi kabul etmez" ifadesini kullanmıştı.

Sarkisyan, Çanakkale savaşının 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak, "Uluslararası toplumun dikkatini Ermeni Soykırımının 100. Yıl anma etkinliklerinden saptırılması basit amacı değilse, başka ne amaç gütmektedir?" sorusunu yöneltmişti. Çanakkale'de Osmanlı vatandaşı Ermeniler, Türkler'le birlikte İtilaf Devletleri'ne bağlı birliklere karşı savaşmıştı.