Davutoğlu'ndan 'Doğu'da seçim yapılacak koşul yok' diyen Demirtaş'a yanıt: Bu seçim her şartta, tam vaktinde yapılacaktır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Doğu'da seçim yapılacak koşul yok" açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye demokratik hukuk kuralları çerçevesinde seçim gerçekleştirebilecek güce sahiptir" yanıtını verdi.

B20 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Seçim güvenliğinin sağlanması için daha zort şartlarda bile Türkiye'de seçim gerçekleşti. Türkiye demokratik hukuk kuralları çerçevesinde seçim gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Bakanlar Kurulu'nda arkadaşlara seslendim. 'Burada parti kimlikleri değil, anayasal dorumluluk üstlenen kimlikleriz. Bu hükümet ülkeyi seçime götürecek ve bütün ülkeyi temsil eden bir hükümettir' dedim.

Kimse tereddüt etmesin, terörle mücadele etmeye de kararlıyız, seçim güvenliğini de sağlayarak seçimi gerçekleştirmeye de kararlıyız. Seçim güvenliğini en fazla etkileyen husus köylerde terör örgütünün halka şu partiye oy vereceksiniz baskısı yapmasıdır. Ama hiç kimse merak etmesin bu seçim her şartta yapılacaktır. Seçimin vaktinde gerçekleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın."