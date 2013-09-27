Davutoğlu'ndan BM'ye 'son şans' uyarısı

BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye konusunda güçlü bir karar çıkması için diplomasi trafiği devam ederken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan bu karar tasarısının "son şans" olduğu uyarısı geldi. Davutoğlu, 'Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin itibarını kurtarması için son şans. BMGK, Suriye'de yaşanan savaşı engelleyemediği için zaten itibarını yitirdi. Burada hepimiz için özellikle de BMGK için bir test var ve umarım bu testi geçerler' dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 67. Dönem Genel Kurul toplantıları nedeniyle New York’ta yoğun temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Finlandiya ile birlikte başkanlık ettiği ”Arabuluculuk Dostlar Gurubu”nun Bakanlar düzeyindeki yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

'Güvenlik Konseyi itibarını yitirdi'

Radikal'de yer alan haber göre, Davutoğlu, Suriye 'deki krizin daha çok can kaybına neden olmadan bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin itibarını kurtarması için son şans. BMGK, Suriye'de yaşanan savaşı engelleyemediği için zaten itibarını yitirdi. Burada hepimiz için özellikle de BMGK için bir test var ve umarım bu testi geçerler" diye konuştu.

BMGK'nın Suriye krizinde şimdiye kadar üzerine düşeni yapmadığını belirten Davutoğlu, "Umarım bu kez tüm P5 üyeleri, BMGK üyeleri Suriye rejimine, halkına ve bölgeye doğru sinyalleri verir. Çünkü bu konuda ileriye dönük tek umut; bu krize siyasi bir çözüm bulmaktır" dedi.

'Her türlü çabayı gösterdik'

Suriye'de krizin bu noktaya gelmemesi için Türkiye olarak her türlü çabayı gösterdiklerini hatırlatan Davutoğlu, BMGK'nın karar çıkarmada defalarca sınıfta kaldığını ifade ederek "Umarız bu sefer karar çıkarılmada başarısız olunmaz çünkü başarısız olan her girişimde daha çok insan ölüyor. Şimdi çok büyük bir sorumlulukları var" dedi.

Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından sorunun siyasi yollarla çözülmesi yönündeki çabalar artarken, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları önceki gün yeniden bir araya gelmişti. BMGK'da kapsamlı bir karar tasarısı çıkarılması konusunda yürütülen diplomatik çabalarda ise halen bir sonuç alınamadı.

'Başarısızlık seçenek değil'

Finlandiya Dışişleri Bakanı Tuomioja da BM Güvenlik Konseyi'nin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini, bunun sadece kimyasal silahların kullanımıyla ilgili değil Suriye'de devam eden şiddeti sonlandırmak ve konvansiyonel silahlarla meydana gelen ölümlere de dur demesi gerektiğini söyledi.

Finli bakan, bir gazetecinin, "BMGK bir karar tasarısı çıkaramazsa ne olur?" şeklindeki sorusuna "başarısızlık bir seçenek değil" şeklinde yanıtladı.

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlar

Lübnan'da kaçırılan THY pilotlarıyla ilgili konunun Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Bakan Davutoğlu, "Bu konuda hem Lübnan yetkilileriyle hem de diğer unsurlarla pilotlarımızı kurtarmak için gerekli her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

Siyasi nedenlerle masum pilotların kaçırılmasının suç olduğunu ifade eden Davutoğlu, pilotların kurtarılması için her toplantıda gayret gösterdiklerini ve sağ salim evlerine dönmelerini sağlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Üye ülke sayısı 47'ye yükseldi

Öte yandan, Arabuluculuk Dostlar Grubu'na BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ABD ile Karadağ da katıldı, böylece gruba üye ülkelerin sayısı 47'ye yükseldi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, gelecek yıl bahar aylarında İstanbul 'da arabuluculuk konferansı düzenleneceğini belirterek, İstanbul'un arabuluculuk faaliyetleri alanında bir merkez haline geldiğini, arabuluculuk merkezinin de İstanbul'da kurulmasının planlandığını sözlerine ekledi.