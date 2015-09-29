Davutoğlu'ndan 'bayrak' eleştirilerine yanıt: Ucuz polemik, bayrağımızı nasıl dalgalandırdığımıza cümle alem şahit!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle yaptığı görüşme masasında İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı olmasına rağmen Türk Bayrağı'nın yer almaması tartışma yaratan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Ucuz bir polemik. Bizim bayrağımızı nasıl dalgalandırdığımıza da cümle alem şahittir. Seçim öncesi gülünç duruma düşürür insanları" dedi.

Başbakan'ın İran Cumhurbaşkanı'yla görüşme yaptığı masada Türk bayrağı olmaması, eleştirilere sebep olmuştu. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Twitter hesabından "Sayın Başbakan, yabancı bir devletle yaptığın görüşmede Türk Bayrağı neden yoktu? Sen kimi temsil ediyordun?" derken, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

"Seçim öncesi gülünç duruma düşürür insanları"

Radikal'in haberine göre, CHP ve MHP'nin gündeme taşıdığı konuya Başbakan Ahmet Davutoğlu yanıt verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu muhalefetin 'bayrak' eleştirileri hakkında şunları söyledi:

"Ucuz bir polemik. Bir kere burası karşılıklı ziyaretlerle gerçekleşen toplantılar zemini değil. Dikkat ederseniz bayrak da masaya konan sembolik mahiyettedir. Bir kere İran cumhurbaşkanı olması hasebiyle ziyarete giden benim. Cumhurbaşkanı başbakan protokol ilişkisi bağlamında söylüyorum. Bazılarında bayrak oluyor, bazılarında olmuyor. Bazen de hiç bayrak olmuyor. Bizim bayrağımızı nasıl dalgalandırdığımıza da cümle alem şahittir. Seçim öncesi gülünç duruma düşürür insanları."