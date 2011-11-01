-Davutoğlu'ndan barış vurgusu İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Afganistan için İstanbul Konferansı çerçevesinde ABD ve İran, Hindistan ile Pakistan'ın aynı masa etrafında olacağını, bunun da bölgesel ve küresel barış için değer taşıdığını söyledi. Bakan Davutoğlu, Stratejik İletişim Merkezi (STRATİM) tarafından düzenlenen, yarın başlayacak ve iki gün sürecek Ortadoğu konulu İstanbul Forumu çerçevesinde Conrad Otel'de verilen akşam yemeğinde bir konuşma yaptı. Davutoğlu, yarın İstanbul'da Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesinin altıncısının yapılacağına, ertesi gün yapılacak Afganistan için İstanbul konferansı'nın ise 20 kadar ülkeyi, bölgesel güçlerle ilgili uluslararası aktörleri bir araya getireceğine dikkati çekti. Bakan Davutoğlu, "Sadece şunu söyleyebilirim konferans çerçevesinde ABD ve İran, Hindistan ile Pakistan aynı masa etrafında olacak. Bu bölgesel ve küresel barış için değer taşıyor" diye konuştu. Konuşmasında Arap baharı sürecinin de bir analizini yapan ve süreci zaman ve coğrafi sınırı olmayan tarihi bir dönüşüm süreci olarak niteleyen Davutoğlu, bu süreci Soğuk Savaşın ardından tamamlanması gereken geç kalmış bir süreç olarak değerlendirdi. Sürecin sihirli aktörünün fakirlik değil itibar olduğunu dile getiren Davutoğlu, 'Arap Baharı'nın bireysel olarak spontane bir şekilde başladığını, Tunus'ta kendini yakarak olayların başlamasına sebep olan Muhammed Buazzizi'nin hiçbir cemaat veya ideolojiye bağlı olmadığına ve bu gibi aktörler tarafından yönlendirilmediğine işaret etti. Sürecin yeni aktörleri, metodolojisi ve psikolojisi olduğunu dile getiren Davutoğlu, Türkiye'nin bu süreçteki dış politikasına da değindi. Tunus'ta ilk hareket başladığında Türkiye'nin halkın meşru taleplerinin yanında olma ve barışçıl bir geçişi desteklemek gibi iki önemli prensip benimsediğini kaydeden Davutoğlu, Libya ve Suriye'de de bu prensibi savundukları ifade etti. 'Arap Baharı'nın bir bütünleşme, fikri ve siyasi bir dizi özgürlük anlamına geldiğini söyleyen Davutoğlu, "Yeni Ortadoğu yeni nesiller tarafından dizayn edilecektir" diye konuştu. Tarihin normalleşme sürecinde olduğunu ifade eden Davutoğlu, insanlar arasında artık Çin seddi gibi duvarların örülemeyeceğini, herkesin sürecin getireceği zorluklara ve mücadele alanlarına açık ve hazır olması gerektiğini dile getirdi. -"Ortadoğu tarihi çokkültürlülüğün tarihidir" Ortadoğu tarihinin çokkültürlülüğün tarihi olduğuna işaret eden Davutoğlu, yüzyıllar boyu bölgedeki şehirlerde dini, etnik yönden farklı toplumların bir arada yaşadığını kaydetti. Otantik gelenekleri yeni bir modernite oluşturmak için savunurken bölgede küresel bir toplum oluşturulabileceğini belirten Davutoğlu, gelenek, modernlik ve küresellik arasında bir çatışma olmadığını dile getirdi. Davutoğlu "Arap Baharı çerçevesinde yükselen yeni neslin, güçlü bir tarihlerine ait olma hissi ve aynı zamanda modernlik anlayışıyla, gelenek, modernlik ve küresellik arasındaki bağı kuracaklarına inanıyorum" diye konuştu. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Davutoğlu konuşmasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar ile yarın yapılacak Türkiye-Afganistan-Pakistan 6. Üçlü Zirvesi öncesi akşam yemeğinde bir araya geldi. İlki 2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İstanbul Forumu ABD, Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye'den katılımcıları İstanbul'da bir araya getiriyor. Bu yıl da Ortadoğu'ya odaklanacak forumda oturumlar 'Arap Baharı', Türkiye'nin komşuluk politikası ve Ortadoğu, İsrail-Türkiye ilişkileri ile Kafkaslarda enerji ve politika gibi başlıkları içeriyor.