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Davutoğlu'ndan Almanya'ya 'soykırım' tepkisi: Türk-Alman ilişkilerini zehirlenme girişimini şiddetle kınıyorum

""Aziz milletimizin tarih boyunca merhamet abidesi olduğuna tüm dünya şahittir"

03 Haziran 2016 12:35

Almanya Federal Meclisi'nin  dün yaptığı oylamada 1915 olaylarına "soykırım" demesine 64. Hükümetin Başbakanı ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu kişisel twitter hesabından tepki gösterdi. 

Davutoğlu, "Alman parlamentosunun 1915'te neler yaşandığını tamamen göz ardı ederek, kendisini mahkeme yerine koyması kabul edilemez" dedi.

 

"Şiddetle kınıyorum"

 

"Aziz milletimizin tarih boyunca merhamet abidesi olduğuna tüm dünya şahittir. Uzun dostluğa, zor zamanlarda müttefikliğe dayanan Türk-Alman ilişkilerinin farklı gündemlerle zehirlenme girişimini şiddetle kınıyorum. Alman parlamentosundan beklentimiz mazlumlara kucak açan Türkiye'ye düşmanlık değil, İslamofobi ile mücadelede gerekli adımları atmasıdır."

 

 

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