Davutoğlu'ndan Almanya'daki Türklere mektup



"Sevgili kardeşim" diye başlayan mektupta AKP Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu 13 yıllık hükümetlerinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarından söz ederek, bundan sonra yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgi veriyor.

50 yıl önce iş gücü göçüyle Avrupa'ya gelen Türklerin artık içinde yaşadıkları ülkelerin vazgeçilmez bireyleri haline geldiklerini belirten Davutoğlu, bu süreçte Avrupa'daki Türklerin biriken sorunlarına çözüm yolları bulmak için çaba sarf ettiklerini kaydediyor.

Davutoğlu mektubunda Türk seçmenlere yönelik vaatlerini de sıralayarak, yurtdışında 8 Ekim'de başlayan ve 25 Ekim'de sona erecek olan oy verme sürecinde partisine destek olunmasını istiyor.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Mektuplar seçmen olan ve adreslerini temin ettiğimiz tüm adreslere gönderilmiştir" denildi.

CHP'den eleştiri

Öte yandan CHP'li temsilciler Başbakan imzasıyla seçmenlere mektup gönderilmesini eleştirdi. CHP Kuzey Ren Vestfalya Temsilciliği'nden Salman Yelken, "Sadece Almanya'da 1,5 milyon civarında seçmen var. Mektupların yüklü bir kırtasiye ve posta masrafı olmalı. Bu masraf kim tarafından karşılanmıştır? Adresler temin edilirken verilerin gizliliği ilkesi ihlal edilmiş midir?" diye konuştu.