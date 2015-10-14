T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu'ndan Almanya'daki Türklere mektup

Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya'daki Türklere mektup göndererek oy istedi. Davutoğlu imzalı mektuplar tepkilere neden oldu.

14 Ekim 2015 21:13


"Sevgili kardeşim" diye başlayan mektupta AKP Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu 13 yıllık hükümetlerinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarından söz ederek, bundan sonra yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgi veriyor.

50 yıl önce iş gücü göçüyle Avrupa'ya gelen Türklerin artık içinde yaşadıkları ülkelerin vazgeçilmez bireyleri haline geldiklerini belirten Davutoğlu, bu süreçte Avrupa'daki Türklerin biriken sorunlarına çözüm yolları bulmak için çaba sarf ettiklerini kaydediyor.

Davutoğlu mektubunda Türk seçmenlere yönelik vaatlerini de sıralayarak, yurtdışında 8 Ekim'de başlayan ve 25 Ekim'de sona erecek olan oy verme sürecinde partisine destek olunmasını istiyor.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Mektuplar seçmen olan ve adreslerini temin ettiğimiz tüm adreslere gönderilmiştir" denildi.

CHP'den eleştiri

Öte yandan CHP'li temsilciler Başbakan imzasıyla seçmenlere mektup gönderilmesini eleştirdi. CHP Kuzey Ren Vestfalya Temsilciliği'nden Salman Yelken, "Sadece Almanya'da 1,5 milyon civarında seçmen var. Mektupların yüklü bir kırtasiye ve posta masrafı olmalı. Bu masraf kim tarafından karşılanmıştır? Adresler temin edilirken verilerin gizliliği ilkesi ihlal edilmiş midir?" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya TürklereAKP Genel Başkanı Başbakan Ahmet DavutoğluTürkAvrupaTürklerinDavutoğluAvrupa TürklerinEkimKölnAdaletKalkınma Partisi Yurtdışı Seçim Koordinasyon MerkeziCHPBaşbakanKuzey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24