Davutoğlu'ndan Alman Cumhurbaşkanı'na 'Neonaziler' göndermesi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un hükümete yönelik eleştirilerine ilişkin, "Eğer bir Alman cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelip yanlış bilgilerle 'Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyuyorum' gibi bir söz sarf ederse biz de her Alman şehrine gider Neonaziler dolayısıyla 'Almanya'nın geleceğinden kaygı duyuyoruz' deriz" ifadesimi kullandı.

Davutoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Viyana'da "Stratejik Derinlik ve Yükselen Türkiye" konulu bir konferans verdi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Biz misafirperverliği ile tanınmış maruf bir milletiz, gelene her türlü ikramı yaparız. Sayın Başbakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da en iyi misafirperverlikle karşıladı, iki saate yakın başbakanımızla konuşup orada ikna olduktan sonra bir misafire yakışan o millete hakkını vermektir. Her türlü misafirperverliği yaparız ama kimsenin bu milletin onur ile oynamasına izin vermeyiz.

Bizim için kimse kaygı duymasın. Bu millet hiçbir zaman sömürge olmadı. Kendi kaderine her zaman sahip çıktı ve gerektiğinde sahip çıkar. Bu millet için kaygı duyacak tek merci milletin kendisidir. Başka da kimsenin ne kaygı duymaya hakkı var ne kaygıyı sözle ifade etmeye hakkı var.

Eğer kaygı duyacaksak Avrupa sokaklarına nüfuz etmiş olan ırkçılıktan kaygı duyalım, İslamofobiden kaygı duyalım, kundaklanan Türk evleri dolayısıyla kaygı duyalım, duvarlarına hakaretler yazılan mescitler dolayısıyla kaygı duyalım. Saygı görmek isteyen saygı gösterecek bize ama kimse bize ikinci sınıf Avrupalı muamelesi yapamaz."

'İzin vermeyeceğiz'

Türkiye'de yaptıkları esas devrimin özgüven devrimi olduğunu ifade eden Davutoğlu, son 12 yıl içinde halkın kendine güvenmeyi öğrendiğini, her meselenin altından kalabileceğini ve her sorunu çözebileceğini gördüğünü söyledi.



Gezi olayları ve 17 Aralık operasyonunun asıl hedefinin "halkın özgüvenini sarsmak" olduğunu aktaran Davutoğlu, "Hiç heveslenmesinler bu millet bir kere ayağa kalktı mı bir daha yerinde duramaz özgüveni sarsılmaz. Özgüvenimizin sarsılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.