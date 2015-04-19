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Davutoğlu'ndan 'AKP'de Alevi aday var mı?' sorusuna cevap

'Ben bu konunun seçim yatırımı olarak görülmesini istemiyorum'

19 Nisan 2015 10:12

Başbakan Ahmet Davutoğlu ''AK Parti'de Alevi aday var mı?'' şeklinde soruya ''Var ama söylemem'' şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Davutoğlu’nun cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde AKP İstanbul adaylarının tanıtımının ardından bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette kendisine yöneltilen ''AK Parti, Alevilerin sorunları konusunda ne yapacak? Alevi aday var mı?'' şeklindeki soru sonrası şunları söyledi:

''Ben bu konunun seçim yatırımı olarak görülmesini istemiyorum. Bunu seçimden önce gündeme getirmeyi Alevi vatandaşlarımıza karşı da bir saygısızlık olarak görüyorum. Seçimden hemen sonra zihnimde bu konuda olgunlaşmış olan hususlarda adım atacağız. Benim zihnimde olan unsurların çoğunu kendileriyle de test ettim. Ben kadın adaylara ‘Sadece kadın olduğunuz için burada değilsiniz’ dedim. Alevi meselesinde de bir grup Alevi olsun diye yapılan tercihleri doğru görmüyorum. Listelerimizde çok sayıda Alevi de var ama ben şimdi onları Alevi diye size tanıtmayı ve isimlerinin o şekilde çıkmasını doğru görmüyorum. Ama şunu söyleyebilirim; gelecek meclis muhtemelen bugüne kadar Alevilerin toplam temsilde en fazla temsil edildiği meclis olacak.''

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