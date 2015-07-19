Davutoğlu'ndan AKP teşkilatlarına talimat: Seçime hazır olun!

Meclis'e giren partilerle gerçekleştirdiği birinci tur koalisyon görüşmelerini tamamlayan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, partisinin il başkanlarına "seçime hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alındığı belirtilen bilgilere göre Davutoğlu, bayram dolayısıyla aradığı AKP il başkanlarından teşkilatın durumuyla ilgili bilgi aldı ve koalisyon görüşmelerinin sürmesine rağmen, herkesten olası bir erken seçim için teyakkuzda olmalarını talep etti.



Ahmet Davutoğlu'nun il başkanlarına, "Biz burada koalisyon görüşmelerini yürütüyoruz, son dakikaya kadar da yürütmeye devam edeceğiz. Ama, siz her an bir seçime gidebilirmiş gibi teyakkuzda olacaksınız. Hem bayramda, hem bayram sonrasında, çalışmalarınıza asla ara vermeyeceksiniz. Sürekli hemşehrilerinizle birlikte olacaksınız" dediği belirtildi.