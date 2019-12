-DAVUTOĞLU'NDAN ''AKİL ADAMLARA'' RET ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari başkanlığındaki "Bağımsız Türkiye Komisyonu" (BTK) heyetinin Türkiye ziyareti ve temaslarına özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını söyleyerek, "Milli egemenliği güçlü olan, demokratik kurumları yerleşmiş olan bir ülkeyiz. Bizim iç meselelerimiz için arabuluculuk gibi bir kuruma hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı, olamaz. Bunu kabul etmemiz de söz konusu olamaz" dedi. CNN Türk'te "Eğrisi Doğrusu" programına konuk olan Davutoğlu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtisaari başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti temaslarına ilişkin görüşlerini aktardı. Ahtisaari başkanlığındaki heyetin ziyaretini yorumlayan Davutoğlu, BTK'nın yeni değil, 2004 yılı baharında kurulmuş bir komisyon olduğunu hatırlatarak, komisyonun sadece Türkiye ile de ilgili çalışmalar yapmadığını kaydetti. Komisyonun o dönemde Türkiye ile ilgili hazırladığı raporlarının çok düzeyli ve basiretli olduğunu belirten Davutoğlu, şu anda Avrupa'nın Ahtisaari gibi vizyon sahibi liderlere ihtiyacı olduğunu kaydetti. Davutoğlu, daha sonra şunları söyledi: "Dolayısıyla Sayın Ahtisaari Türkiye'ye ilk kez geliyor değil, bizim toplumumuzla ilk kez temas kuruyor da değil. Buna bu kadar özel bir anlam yüklemek doğru değil. Her gelişinde de bizlerle görüşür. Diyarbakır'a da ilk kez bir Avrupa heyeti gidiyor değil. Ahtisaari Türkiye dostudur, objektiftir ama anlam yüklemek doğru değil. Türkiye açık bir toplum, demokratik bir toplum. Herhangi bir Avrupalı, akademisyen, siyasetçi, herkes gelir, Türkiye'nin her köşesinde rahatlıkla gezebilir. Biz kapalı bir toplum değiliz. Bunu olağanüstü birşey gibi görmek doğru değil. Bizim bunlara açık olmamız gerekir. Bizim özgüvenimiz çok yüksek." Ahtisaari'nin "arabuluculuk için geldiği" iddia ve yorumlarının hatırlatılması üzerine de Davutoğlu, bu iddiaları yalanlayarak, şöyle konuştu: "İşte orada dururuz. Arabuluculuk söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ile vatandaşları arasında arabuluculuk diye bir şeye ihtiyaç yok. Burada iki taraf yok. Vatandaşlarımız Türkiye'nin demokratik şartları içinde her türlü taleplerini dile getirirler ve bu talepler için eğer Türkiye'de bir arabuluculuk ya da uzlaşı mekanı varsa, o da TBMM'dir. Milli egemenliği güçlü olan, demokratik kurumları yerleşmiş olan bir ülkeyiz. Bizim iç meselelerimiz için arabuluculuk gibi bir kuruma hiçbir zaman ihtiyacımız olmadı, olamaz. Bunu kabul etmemiz de söz konusu olamaz." Bakan Davutoğlu, ancak Avrupalıların ilgisinin doğal olduğunu da söyleyerek, AB'ye giriş sürecinde başkalarının da Türkiye'nin sorunları ile ilgilenebileceğini, korumacı bir refleksle 1990'lı yıllardaki gibi her yabancı heyete muhtemel ajan gözüyle bakmanın doğru olmadığını kaydetti. Bu anlayışın "bumerang gibi" yine Türkiye'yi vurduğuna işaret eden Davutoğlu, "En aykırı görüşe de sahip olsa, her vatandaşımız bizimle eşit haklara sahip vatandaştır. Şu veya bu görüşten en marjinal vatandaşımız bile bu ülkenin eşit vatandaşıdır, görüşlerini söyler. Bunun için de herhangi bir dış faktöre ihtiyaç hissedilmez."