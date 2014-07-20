Davutoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İsrail'in saldırıları dünyada toplumsal patlama yaratır

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik karadan ve havadan yaptığı saldırıların tüm dünyada toplumsal patlamaya neden olacağı konusunda ABD’yi uyardı.

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Katar Dışişleri Bakanı Al Atiyyah’ın da aralarında bulunduğu birçok mevkidaşı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Medeni ile ikili telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Davutoğlu, İİT Genel Sekreteri Medeni’den İslam dünyasını harekete geçirmesi için daha aktif olmasını istedi. Ban Ki Moon’dan da BM başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerin saldırıların durdurulması için gerekli adımları gecikmeden atmaları için devreye girmesini talep etti.

ABD denetlesin

Davutoğlu, Kerry ile görüşmesinde ABD’nin İsrail’e yönelik “siviller gözetilsin” çağrısının yetersiz olduğuna vurgu yaptı.” İsrail’in saldırılarının hiçbir ayrım gözetmeden topyekün tüm halka yönelik olduğunu” belirten Davutoğlu, ABD’nin ateşkesin sağlanması için İsrail üzerinde baskısını artırmasını istedi ve ateşkesin kalıcı olması için Washington yönetiminin ciddi şekilde gözlemci olması gerektiği mesajını verdi.

“İsrail harekatı derhal durdurmalı. Taraflar arasında en kısa sürede ateşkes müzakeresi başlatılmalı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmalı” diyen Davutoğlu, İsrail saldırılarının devam etmesi halinde, bunun sadece İslam dünyası değil tüm dünyada toplumsal tepki ve hatta patlamalara neden olabileceği” konusunda Kerry’i uyardı.