-DAVUTOĞLU'NDAN "THE ECONOMIST" TEPKİSİ KONYA (A.A) - 04.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "The Economist" dergisinde yayımlanan ve CHP'ye destek istenen makalenin, "her türlü uluslararası basın etiğine aykırı bir makale olduğunu" söyledi. Kanal 7'de yayımlanan "İskele Sancak" programına katılan Davutoğlu, "The Economist" dergisinde yayımlanan makale ile görüşünün ve ABD'nin bu seçime müdahalesi olup olmadığının sorulması üzerine, "Bu her türlü uluslararası basın etiğine aykırı bir makale" diye konuştu. "Eğer bir basın etiği varsa, bu makaleyi yazanların herhalde bundan haberi yok" diyen Bakan Davutoğlu, "CHP'ye oy verin" diye bir çağrı yapılmasının "görülmüş bir şey olmadığını", bunun başka ülkelerde yapılamayacağı kaydetti. Bunun nedeninin, bazı uluslararası çevrelerin, Türkiye'nin izlediği yoldan duyduğu rahatsızlık olduğunu belirten Davutoğlu, "Ancak belki bu da Türkiye'nin doğru yolda olduğunu gösteriyor" dedi. İsrail'in Türkiye'den "rahatsızlık duyduğunun aşikar" olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Kusura bakmasınlar bu bölgenin büyük ülkesi biziz" diye konuştu. Türkiye'nin, uluslararası çevrelerin belirlediği bir alan içinde, belli bir hareket özgürlüğü olmasının, ancak bunun da İsrail'in güvenliğiyle paralel seyretmesinin istendiğini söyleyen Davutoğlu, "Türkiye edilgen bir ülke olmayacak artık, bunun zihinlerden çıkarılması gerekir. Türkiye etken bir ülkedir" ifadelerini kullandı. -İKİNCİ GAZZE KONVOYU- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Gazze'ye gitmesi planlanan ikinci konvoya ilişkin soruları da cevapladı. ABD'den konvoyun engellenmesine yönelik bir talep gelmediğini bildiren Davutoğlu, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin hükümet tarafından engellenemeyeceğini vurguladı. Uluslararası toplumun, konvoyun engellenmesine yönelik çağrılar yapmak yerine Gazze'deki sorunun çözümü için İsrail'e tavsiyelerde bulunması gerektiğini belirten Davutoğlu, İsrail'den de Filistin'de kurulacak yeni hükümeti tanımasını istedi. Yeni bir kriz yaşanmaması için İsrail'in birkaç hafta içinde kurulacak yeni Filistin hükümetini tanıması ve ablukayı kaldıracağını belirtmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, böylece sivil toplum örgütlerinin Gazze'ye yardımları Refah kapısından ulaştırabileceğini söyledi.